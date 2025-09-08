ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में CIA और बदमाशों की मुठभेड़, यूपी के दोनों बदमाशों की टांग में लगी गोली

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गांव बिशनगढ़ में दो बदमाशों के साथ सीआईए की मुठभेड़ हो गई. पुलिस की टीम सूचना के आधार पर वहां पहुंची थी. तभी बिना नंबर प्लेट बाइक पर दो बदमाश आते हुए दिखाई दिए और पुलिस ने जैसे ही उनको रुकने के लिए कहा तो उन्होंने पुलिस पर दो राउंड फायर कर दिए. पुलिस ने अपना बचाव करते हुए उनके ऊपर फायरिंग की जिसमें दोनों बदमाशों की टांग में गोली लगी है. फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों को कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में लाया गया है. जहां पर उनका इलाज चल रहा है.

मुठभेड़ में दो बदमाश घायल: सीआईए-1 इंचार्ज सुरेंद्र ने कहा कि "पुलिस को सूचना मिली थी कि दो बदमाश बाइक पर घूम रहे हैं. जिनके पास भारी मात्रा में हथियार हैं. उसके बाद वी टी करके पुलिस द्वारा कुरुक्षेत्र में नाकाबंदी की गई. पुलिस सूचना के आधार पर कीर्ति नगर से गांव बिशनगढ़ में पहुंची. तो वहां पर बिना नंबर की बाइक पर दो युवक आते हुए दिखाई दिए. पुलिस ने जैसे ही उनको रोकने की कोशिश की और तलाशी लेनी चाही तो उन्होंने पुलिस पर दो राउंड फायरिंग कर दी. जिसके चलते पुलिस ने अपना बचाव करते हुए, जवाबी कार्रवाई में बदमाशों पर फायरिंग कर दी. इस दौरान दोनों बदमाशों की टांग में गोली लगी है".