कुरुक्षेत्र में CIA और बदमाशों की मुठभेड़, यूपी के दोनों बदमाशों की टांग में लगी गोली
कुरुक्षेत्र में सीआईए-1 और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान यूपी के दोनों बदमाशों की टांग में गोली लगी है.
Published : September 8, 2025 at 7:56 AM IST|
Updated : September 8, 2025 at 12:05 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गांव बिशनगढ़ में दो बदमाशों के साथ सीआईए की मुठभेड़ हो गई. पुलिस की टीम सूचना के आधार पर वहां पहुंची थी. तभी बिना नंबर प्लेट बाइक पर दो बदमाश आते हुए दिखाई दिए और पुलिस ने जैसे ही उनको रुकने के लिए कहा तो उन्होंने पुलिस पर दो राउंड फायर कर दिए. पुलिस ने अपना बचाव करते हुए उनके ऊपर फायरिंग की जिसमें दोनों बदमाशों की टांग में गोली लगी है. फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों को कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में लाया गया है. जहां पर उनका इलाज चल रहा है.
मुठभेड़ में दो बदमाश घायल: सीआईए-1 इंचार्ज सुरेंद्र ने कहा कि "पुलिस को सूचना मिली थी कि दो बदमाश बाइक पर घूम रहे हैं. जिनके पास भारी मात्रा में हथियार हैं. उसके बाद वी टी करके पुलिस द्वारा कुरुक्षेत्र में नाकाबंदी की गई. पुलिस सूचना के आधार पर कीर्ति नगर से गांव बिशनगढ़ में पहुंची. तो वहां पर बिना नंबर की बाइक पर दो युवक आते हुए दिखाई दिए. पुलिस ने जैसे ही उनको रोकने की कोशिश की और तलाशी लेनी चाही तो उन्होंने पुलिस पर दो राउंड फायरिंग कर दी. जिसके चलते पुलिस ने अपना बचाव करते हुए, जवाबी कार्रवाई में बदमाशों पर फायरिंग कर दी. इस दौरान दोनों बदमाशों की टांग में गोली लगी है".
यूपी के रहने वाले दोनों बदमाश: अधिकारी ने बताया कि "दोनों को गिरफ्तार करके अस्पताल में दाखिल कराया गया है. जहां पुलिस की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. जो एक बागपत से और एक मेरठ से हैं. जिनकी पहचान 24 वर्षीय रोहित बागपत और 28 वर्षीय मिथुन मेरठ के रूप में हुई है. इनके पास से दो अवैध हथियार मिले हैं और काफी राउंड बरामद हुए हैं. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है". उन्होंने कहा कि "किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यह यहां पर घूम रहे थे. लेकिन उनको पहले ही पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है. फिलहाल अभी यह सामने नहीं आया है कि यह किसी गैंग से जुड़े हुए हैं या नहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है".
