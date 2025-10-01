ETV Bharat / state

करनाल STF और बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़, कैथल का युवक गोली लगने के बाद गिरफ्तार

करनाल में STF और बदमाश के बीच मुठभेड़, कैथल निवासी अजय घायल होकर गिरफ्तार, पिस्टल व कारतूस बरामद, STF कर रही पूरे मामले की जांच.

Encounter In Karnal
Encounter In Karnal (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 1, 2025 at 8:29 AM IST

2 Min Read
करनाल: रायपुर रोड़ान इलाके में यूनिसपुर रोड के पास देर रात अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब STF ने एक संदिग्ध युवक को रोकने की कोशिश की. STF की मौजूदगी देखकर युवक घबरा गया और रुकने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी. गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए. STF की टीम पहले से ही अलर्ट थी और स्थिति को तुरंत संभालने के लिए एक्शन में आ गई. रात के समय इस तरह की गोलीबारी से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया.

STF ने दिया जवाब, बदमाश को लगी गोली: जैसे ही युवक ने गोलियां चलानी शुरू कीं, STF ने भी जवाबी फायरिंग की. कुछ ही देर में दोनों ओर से कई राउंड फायर हुए. इस मुठभेड़ में आरोपी युवक के पैर में गोली लगी, जिससे वह वहीं गिर गया. STF की टीम ने तुरंत उसे घेरकर काबू में ले लिया. मुठभेड़ के दौरान STF के किसी जवान को कोई चोट नहीं आई. युवक के पास से एक पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है.

करनाल STF और बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ (Etv Bharat)

कैथल का रहने वाला है आरोपी, STF कर रही जांच: घायल युवक की पहचान अजय के रूप में हुई है, जो हरियाणा के कैथल जिले का निवासी है. STF अब यह पता लगाने में जुटी है कि अजय का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं. साथ ही, यह भी जांच हो रही है कि वह किस बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था. अधिकारियों ने बताया कि युवक की हर गतिविधि और पुराने रिकॉर्ड की गहराई से जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके.

Encounter In Karnal
कैथल का युवक गोली लगने के बाद गिरफ्तार (Etv Bharat)

अस्पताल में भर्ती, हालत खतरे से बाहर: मुठभेड़ में घायल होने के बाद STF ने आरोपी को तुरंत करनाल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया. डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत अब स्थिर है और खतरे से बाहर बताई जा रही है. STF ने अस्पताल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके. जैसे ही उसकी हालत बेहतर होगी, उससे पूछताछ शुरू की जाएगी. STF को उम्मीद है कि अजय से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं.

