करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, दो बदमाशों की टांग में लगी गोली

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 10, 2025 at 7:46 AM IST 2 Min Read

करनाल: मंगलवार देर रात करनाल के इंद्री रोड पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में दो बदमाश टांग में गोली लगने से घायल हो गए. जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर तुरंत नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया. जहां पुलिस की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. मामले की जांच जारी है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह वही बदमाश हैं जो हाल ही में एक शराब के ठेके पर फायरिंग में शामिल थे. गुप्त सूचना पर की कार्रवाई: डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि "पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध आरोपी, जिन्होंने 2 सितंबर को नेशनल हाईवे 44 पर स्थित शराब के ठेके पर फायरिंग की थी, करनाल के आसपास देखे गए हैं. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में दबिश दी. जब पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों को रुकने का इशारा किया, तो उन्होंने भागने की कोशिश की. जवाब में पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की. इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें दोनों को गोली लगी." करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ (Etv Bharat)