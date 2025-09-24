ETV Bharat / state

कांकेर में एनकाउंटर: जवानों को भारी पड़ता देख भागे नक्सली, हथियार बरामद

कांकेर: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ और पुलिस जवानों की संयुक्त टीम ने कोयलीबेड़ा थाना इलाके में सर्चिंग अभियान चलाया. सघन सर्चिंग अभियान के दौरान जवानों को जंगल में कुछ संदिग्ध लोग नजर आए. सर्चिंग ऑपरेशन में शामिल जवानों ने तत्काल पोजिशन लेते हुए नक्सलियों को घेरना शुरु कर दिया. खुद को फोर्स से घिरता देख नक्सली मौके से बचकर भाग निकले. जिस जगह पर माओवादी जमा थे उस जगह की जब तलाशी ली गई तो वहां से हथियार बरामद किया गया. मौके से पिस्टल, नक्सली साहित्य और माओवादियों के दैनिक इस्तेमाल का सामान बरामद हुआ.

एडिशनल एसपी नक्सल ने की एनकाउंटर की पुष्टि: एएसपी नक्सल आकाश श्रीमाल ने बताया कि 22 सितंबर को ही हमें खबर मिली थी कि इलाके में नक्सली मौजूद हैं. नक्सलियों की मौजूदगी की खबर टेकापानी और बड़गांव के जंगलों में होने की सूचना थी. हमें ये भी बताया गया था कि माओवादियों के बड़े कैडर के नेता वहां मौजूद हैं. खबर की पुष्टि होने के बाद हमने उस जगह के लिए संयुक्त टीम को रवाना किया. मौके पर पहुंचे तो वहां पर माओवादियों की छोटी टीम मौजूद मिली. जवानों की ओर से ललकारे जाने पर माओवादियों ने फायरिंग शुरु कर दी. माओवादियों को जब लगा कि वो पुलिस की घेराबंदी में घिरते जा रहे हैं तो वो मौके से भाग निकले. एडिशनल एसपी नक्सल आकाश श्रीमाल ने बताया कि हमें मौके से रिवॉल्वर, 22 जिंदा कारतूस, नक्सली साहित्य मौके से मिला है.