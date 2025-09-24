ETV Bharat / state

कांकेर में एनकाउंटर: जवानों को भारी पड़ता देख भागे नक्सली, हथियार बरामद

एएसपी नक्सल आकाश श्रीमाल ने बताया कि इलाके में दंडकारण्य जोनल कमेटी का प्रभारी राजू सलाम एक्टिव है.

ENCOUNTER IN KANKER
हथियार बरामद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 2:28 PM IST

3 Min Read
कांकेर: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ और पुलिस जवानों की संयुक्त टीम ने कोयलीबेड़ा थाना इलाके में सर्चिंग अभियान चलाया. सघन सर्चिंग अभियान के दौरान जवानों को जंगल में कुछ संदिग्ध लोग नजर आए. सर्चिंग ऑपरेशन में शामिल जवानों ने तत्काल पोजिशन लेते हुए नक्सलियों को घेरना शुरु कर दिया. खुद को फोर्स से घिरता देख नक्सली मौके से बचकर भाग निकले. जिस जगह पर माओवादी जमा थे उस जगह की जब तलाशी ली गई तो वहां से हथियार बरामद किया गया. मौके से पिस्टल, नक्सली साहित्य और माओवादियों के दैनिक इस्तेमाल का सामान बरामद हुआ.

एडिशनल एसपी नक्सल ने की एनकाउंटर की पुष्टि: एएसपी नक्सल आकाश श्रीमाल ने बताया कि 22 सितंबर को ही हमें खबर मिली थी कि इलाके में नक्सली मौजूद हैं. नक्सलियों की मौजूदगी की खबर टेकापानी और बड़गांव के जंगलों में होने की सूचना थी. हमें ये भी बताया गया था कि माओवादियों के बड़े कैडर के नेता वहां मौजूद हैं. खबर की पुष्टि होने के बाद हमने उस जगह के लिए संयुक्त टीम को रवाना किया. मौके पर पहुंचे तो वहां पर माओवादियों की छोटी टीम मौजूद मिली. जवानों की ओर से ललकारे जाने पर माओवादियों ने फायरिंग शुरु कर दी. माओवादियों को जब लगा कि वो पुलिस की घेराबंदी में घिरते जा रहे हैं तो वो मौके से भाग निकले. एडिशनल एसपी नक्सल आकाश श्रीमाल ने बताया कि हमें मौके से रिवॉल्वर, 22 जिंदा कारतूस, नक्सली साहित्य मौके से मिला है.

हथियार बरामद (ETV Bharat)

दंडकारण्य जोनल कमेटी का प्रभारी राजू सलाम इलाके में सक्रिय: जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ उस जगह पर दंडकारण्य जोनल कमेटी का प्रभारी राजू सलाम अपनी छोटी टुकड़ी के साथ मूवमेंट कर रहा है. फोर्स का कहना है कि लगातार जवानों के ऑपरेशन के बाद नक्सली बिखर गए हैं. जवानों के डर से नक्सली छोटी टुकड़ी में घूम रहे हैं. नक्सलियों को डर है कि कहीं वो जवानों के हत्थे न चढ़ जाएं.

सोमवार को बस्तर में ढेर हुए हैं 80 लाख इनामी: अबूझमाड़ के जंगलों में सोमवार को बड़ा नक्सल एनकाउंटर हुआ. इस मुठभेड़ में नक्सलियों के दो बड़े कमांडर मारे गए हैं. दोनों नक्सलियों पर 40-40 लाख रुपये का इनाम घोषित था. इस तरह कुल 80 लाख के इनामी नक्सली मुठभेड़ में जवानों की गोलियों का शिकार हुए हैं. मारे गए नक्सलियों की पहचान सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति के सदस्य राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी के रूप में हुई है. दोनों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 40-40 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. इस बात की पुष्टि बस्तर आईजी सुंदरराज पी और नारायणपुर के एसपी ने की है.

