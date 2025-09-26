गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो बदमाशों के पैरों में लगी गोली, पुलिसकर्मी भी घायल
गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने नजफगढ़ में हुए डबल मर्डर के मुख्य गवाह की हत्या मामले में वांछित बदमाशों को गिरफ्तार किया.
Published : September 26, 2025 at 11:33 AM IST|
Updated : September 26, 2025 at 11:55 AM IST
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने नजफगढ़ में हुए डबल मर्डर केस के मुख्य गवाह की हत्या मामले में वांछित 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद काबू किया है. पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में बदमाश घायल हो गए. दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है. मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर भी घायल हो गए हैं. तीनों को गुरुग्राम के सेक्टर-10 स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. तीनों का उपचार जारी है. मुठभेड़ के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच कुल 13 राउंड फायरिंग हुई. मौके से दो पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, एक चोरी की बाइक और 13 खाली खोल भी बरामद किए गए हैं.
इनामी बदमाश गिरफ्तार: पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान मोहित जाखड़ (29) निवासी गोला डेयरी, दिल्ली और जतिन (21) निवासी उत्तम नगर, दिल्ली के रूप में हुई है. दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. मुठभेड़ के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर 6 राउंड फायर किए, जबकि पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में 7 राउंड फायर किए गए. इस दौरान आरोपियों के पैरों में गोली लग गई.
फायरिंग में पुलिसकर्मी घायल: जब बदमाशों ने फायरिंग की तो इसमें पहली गोली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीमहेड कॉन्स्टेबल नरपत की तरफ चलाई गई. हालांकि बुलेटप्रूफ जैकेट होने के कारण गोली से उन्हें चोट नहीं पहुंची. वहीं, इसके बाद फायरिंग की गई तो सब-इंस्पेक्टर विकास के बाएं हाथ में एक गोली लग गई. जिसके बाद पुलिस टीम उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची. फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने "बताया कि पुलिस थाना राजेंद्रा पार्क में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. आरोपियों को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मामले में गिरफ्तार करके उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी".
क्या है पूरा मामला: पुलिस के मुताबिक, 9 फरवरी 2024 को नजफगढ़ के एक सैलून में बाल कटवा रहे सोनू और आशीष की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की थी. वारदात का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी भी सामने आया था. इस केस का मुख्य गवाह नीरज तेहलान था. लेकिन 3 जुलाई 2025 को नजफगढ़ में ही कार से जा रहे नीरज को बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया. मुख्य गवाह नीरज की हत्या के बाद पुलिस के लिए यह केस और भी चुनौती भरा था.
