गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो बदमाशों के पैरों में लगी गोली, पुलिसकर्मी भी घायल

गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ ( Etv Bharat )

Published : September 26, 2025 at 11:33 AM IST | Updated : September 26, 2025 at 11:55 AM IST

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने नजफगढ़ में हुए डबल मर्डर केस के मुख्य गवाह की हत्या मामले में वांछित 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद काबू किया है. पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में बदमाश घायल हो गए. दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है. मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर भी घायल हो गए हैं. तीनों को गुरुग्राम के सेक्टर-10 स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. तीनों का उपचार जारी है. मुठभेड़ के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच कुल 13 राउंड फायरिंग हुई. मौके से दो पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, एक चोरी की बाइक और 13 खाली खोल भी बरामद किए गए हैं. इनामी बदमाश गिरफ्तार: पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान मोहित जाखड़ (29) निवासी गोला डेयरी, दिल्ली और जतिन (21) निवासी उत्तम नगर, दिल्ली के रूप में हुई है. दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. मुठभेड़ के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर 6 राउंड फायर किए, जबकि पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में 7 राउंड फायर किए गए. इस दौरान आरोपियों के पैरों में गोली लग गई. गुरुग्राम में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ (Etv Bharat)

