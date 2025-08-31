गुरुग्राम: रविवार को एक बड़ी पुलिस कार्रवाई हुई, जब स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शार्प शूटर रोहित को मुठभेड़ में पकड़ लिया. यह मुठभेड़ गुरुग्राम के फरीदाबाद रोड पर बलियावास गांव के पास हुई. पुलिस के साथ फायरिंग में रोहित के पैर में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

अपराधों का लंबा रिकॉर्ड: रोहित हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के भड़फ गांव का रहने वाला है और उसके खिलाफ हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में आधा दर्जन मामले दर्ज हैं. उसकी गिरफ्तारी पर हरियाणा पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य रोहित गोदारा के लिए काम करता था और गिरोह की कई गतिविधियों में शामिल रहा है.

पुलिस को मिला था इनपुट: एसआईटी गुरुग्राम के प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र चौहान ने बताया कि टीम को इनपुट मिला था कि रोहित फरीदाबाद रोड के आसपास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना में है. इस सूचना के आधार पर बलियावास गांव के पास नाका लगाया गया था. पुलिस ने घेराबंदी की तो रोहित ने भागने की कोशिश की, इसी दौरान मुठभेड़ हुई.

PGI में इलाज जारी: मुठभेड़ में गोली लगने से घायल रोहित को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया. फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस उसकी आपराधिक गतिविधियों की पूरी जांच कर रही है.

