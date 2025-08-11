गोपालगंज : बिहार में एक बार फिर से मुठभेड़ हुआ है. इस बार गोपालगंज जिले में कार्रवाई हुई है. मांझागढ़ थाना क्षेत्र जलालपुर गांव के पास ज्वेलर्स दुकान में लूट के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई. आरोपी के द्वारी फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से कुख्यात बदमाश जख्मी हो गया.

गोपालगंज में एनकाउंटर : आरोपी कुख्यात को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टर की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है. गिरफ्तार बदमाश के ऊपर हत्या, लूट समेत कई मामले दर्ज हैं. बदमाश की पहचान छपरा जिले के सीरिश्तापूर जनता बाजार गांव निवासी स्व. कृष्णा सिंह के 22 वर्षीय बेटे विकास सिंह कुशवाहा के रूप में की गयी है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है.

अस्पताल में भर्ती विकास सिंह कुशवाहा (ETV Bharat)

आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाला था : घटना के संदर्भ में एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि पिछले दिनों मांझागढ़ थाना क्षेत्र के धर्मपरसा गांव में हुए ज्वेलर्स दुकान में लूटकांड मामले में शामिल बदमाश किसी और आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. प्राप्त सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया.

घुटना में लगी गोली : गठित टीम तत्काल उसकी गिरफ्तारी के लिए जा ही रही थी, तभी मांझागढ़ थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के पास स्थित चिमनी के समीप पुलिस को देखकर उसने दो राउंड फायरिंग कर दी. जिससे एक गोली पुलिस की गाड़ी पर लग गई. इस दौरान पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा को लेकर जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई. उसके बाएं पैर के घुटना में गोली लग गई और वह गिर पड़ा.

पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग (ETV Bharat)

एसपी अवधेश दीक्षित का कहना है कि इसके बाद पुलिस ने तुरंत उसे दबोच लिया और सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. फिलहाल पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल, दो खोखा और दो जिंदा करतूत बरामद किया है.

''गिरफ्तार बदमाश का काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है. कई बार जेल जा चुका है. यह 2019 में भावनपुर में हुए लूट, 2020 में जनता बाजार में लूट, 2021 में भगवानपुर में हत्या और 2022 में बसंतपुर में हत्या मामले का आरोपी है.''- अवधेश दीक्षित, एसपी, गोपालगंज

