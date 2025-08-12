ETV Bharat / state

बीजापुर में मुठभेड़, गंगालूर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच फायरिंग, 2 जवान घायल - ENCOUNTER CHHATTISGARH

बारिश के बीच बीजापुर में फोर्स नक्सल ऑपरेशन चला रही है. जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है.

BIJAPUR ENCOUNTER
बीजापुर नक्सली मुठभेड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2025 at 11:53 AM IST

2 Min Read

बीजापुर: बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में मुठभेड़ चल रही है. सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुककर मुठभेड़ जारी है. दोनों ओर से फायरिंग हो रही है. बीजापुर पुलिस अधिकारी ने नक्सल ऑपरेशन की पुष्टि की है.

बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन: बीजापुर पुलिस अधिकारी के मुताबिक 11 अगस्त को गंगालूर क्षेत्र में DRG की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी. सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी. जिसके जवाब में डीआरजी के जवान फायरिंग कर रहे हैं.

मुठभेड़ में 2 जवान घायल: पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार 2 डीआरजी जवानों को चोटें आई है. दोनों घायल जवानों की हालत सामान्य है और वे खतरे से बाहर हैं. घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए रायपुर भेजा जा रहा है. इस मुठभेड़ में कई माओवादियों के घायल होने की संभावना जताई गई है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद बाकी की जानकारी दी जाएगी.

छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक के एनकाउंटर:

  1. 6 अगस्त : बीजापुर एनकाउंटर में नक्सली ढेर
  2. 29 जुलाई:सुकमा नक्सल एनकाउंट में एक नक्सली ढेर, 3 जवान घायल
  3. 27 जुलाई: बीजापुर में बासागुड़ा और गंगलूर में एनकाउंटर, 4 इनामी नक्सली ढेर, भारी संख्या में हथियार मिले
  4. 18 जुलाई: नारायणपुर एनकाउंटर में 6 माओवादी मारे गए
  5. 5 जुलाई: बीजापुर में नेशनल पार्क इलाके में मुठभेड़, एक नक्सली ढेर
  6. 7 जून 2025:बस्तर में एनकाउंटर, 5 नक्सलियों के शव बरामद
  7. 6 जून 2025: तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य भास्कर ढेर
  8. 5 जून 2025: एनकाउंटर में सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम ढेर
  9. 21 मई 2025: नक्सली कमांडर बसवराजू समेत 28 नक्सली ढेर
  10. 15 मई 2025: कर्रेगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सली ढेर
  11. 12 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा-बीजापुर बार्डर पर मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर
  12. 31 मार्च 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर इनामी महिला नक्सली ढेर
  13. 29 मार्च 2025: सुकमा नक्सली मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए
  14. 20 मार्च 2025: बीजापुर और कांकेर में नक्सल एनकाउंटर में 30 नक्सली ढेर
  15. 9 फरवरी 2025: बीजापुर मुठभेड़ में 31 माओवादी ढेर
  16. 20-21 जनवरी 2025: गरियाबंद में मुठभेड़, 16 नक्सली ढेर
  17. 19 जनवरी 2025: केंद्रीय समिति सदस्य जयराम उर्फ ​​चलपथी सहित 14 नक्सली मारे गए
  18. 16 जनवरी 2025: बीजापुर जिले में मुठभेड़, 18 माओवादी ढेर
दंतेवाड़ा एनएमडीसी प्लांट में आग, रात 2 बजे कन्वेयर बेल्ट में फायर की घटना
खेलते खेलते पल भर में बच्ची की मौत, गौरेला पेंड्रा मरवाही में दर्दनाक हादसा
घर देर से पहुंची विधवा बहू, ससुर ने टंगिया से किया वार, आरोपी गिरफ्तार

बीजापुर: बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में मुठभेड़ चल रही है. सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुककर मुठभेड़ जारी है. दोनों ओर से फायरिंग हो रही है. बीजापुर पुलिस अधिकारी ने नक्सल ऑपरेशन की पुष्टि की है.

बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन: बीजापुर पुलिस अधिकारी के मुताबिक 11 अगस्त को गंगालूर क्षेत्र में DRG की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी. सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी. जिसके जवाब में डीआरजी के जवान फायरिंग कर रहे हैं.

मुठभेड़ में 2 जवान घायल: पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार 2 डीआरजी जवानों को चोटें आई है. दोनों घायल जवानों की हालत सामान्य है और वे खतरे से बाहर हैं. घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए रायपुर भेजा जा रहा है. इस मुठभेड़ में कई माओवादियों के घायल होने की संभावना जताई गई है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद बाकी की जानकारी दी जाएगी.

छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक के एनकाउंटर:

  1. 6 अगस्त : बीजापुर एनकाउंटर में नक्सली ढेर
  2. 29 जुलाई:सुकमा नक्सल एनकाउंट में एक नक्सली ढेर, 3 जवान घायल
  3. 27 जुलाई: बीजापुर में बासागुड़ा और गंगलूर में एनकाउंटर, 4 इनामी नक्सली ढेर, भारी संख्या में हथियार मिले
  4. 18 जुलाई: नारायणपुर एनकाउंटर में 6 माओवादी मारे गए
  5. 5 जुलाई: बीजापुर में नेशनल पार्क इलाके में मुठभेड़, एक नक्सली ढेर
  6. 7 जून 2025:बस्तर में एनकाउंटर, 5 नक्सलियों के शव बरामद
  7. 6 जून 2025: तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य भास्कर ढेर
  8. 5 जून 2025: एनकाउंटर में सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम ढेर
  9. 21 मई 2025: नक्सली कमांडर बसवराजू समेत 28 नक्सली ढेर
  10. 15 मई 2025: कर्रेगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सली ढेर
  11. 12 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा-बीजापुर बार्डर पर मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर
  12. 31 मार्च 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर इनामी महिला नक्सली ढेर
  13. 29 मार्च 2025: सुकमा नक्सली मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए
  14. 20 मार्च 2025: बीजापुर और कांकेर में नक्सल एनकाउंटर में 30 नक्सली ढेर
  15. 9 फरवरी 2025: बीजापुर मुठभेड़ में 31 माओवादी ढेर
  16. 20-21 जनवरी 2025: गरियाबंद में मुठभेड़, 16 नक्सली ढेर
  17. 19 जनवरी 2025: केंद्रीय समिति सदस्य जयराम उर्फ ​​चलपथी सहित 14 नक्सली मारे गए
  18. 16 जनवरी 2025: बीजापुर जिले में मुठभेड़, 18 माओवादी ढेर
दंतेवाड़ा एनएमडीसी प्लांट में आग, रात 2 बजे कन्वेयर बेल्ट में फायर की घटना
खेलते खेलते पल भर में बच्ची की मौत, गौरेला पेंड्रा मरवाही में दर्दनाक हादसा
घर देर से पहुंची विधवा बहू, ससुर ने टंगिया से किया वार, आरोपी गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

BIJAPUR ENCOUNTERबीजापुर नक्सली मुठभेड़BIJAPUR FIRINGENCOUNTER CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.