बीजापुर: बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में मुठभेड़ चल रही है. सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुककर मुठभेड़ जारी है. दोनों ओर से फायरिंग हो रही है. बीजापुर पुलिस अधिकारी ने नक्सल ऑपरेशन की पुष्टि की है.

बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन: बीजापुर पुलिस अधिकारी के मुताबिक 11 अगस्त को गंगालूर क्षेत्र में DRG की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी. सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी. जिसके जवाब में डीआरजी के जवान फायरिंग कर रहे हैं.

मुठभेड़ में 2 जवान घायल: पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार 2 डीआरजी जवानों को चोटें आई है. दोनों घायल जवानों की हालत सामान्य है और वे खतरे से बाहर हैं. घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए रायपुर भेजा जा रहा है. इस मुठभेड़ में कई माओवादियों के घायल होने की संभावना जताई गई है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद बाकी की जानकारी दी जाएगी.

छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक के एनकाउंटर: