सुकमा के जंगलों में सुरक्षाबल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, रुक रुककर हो रही फायरिंग
सुकमा के पश्चिमी क्षेत्र के जंगल और पहाड़ी इलाकों में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ चल रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 18, 2025 at 10:08 AM IST|
Updated : September 18, 2025 at 10:16 AM IST
सुकमा: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले सुकमा में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है. मिली जानकारी के अनुसार, जिले के पश्चिमी क्षेत्र के जंगल और पहाड़ी इलाकों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों ने बीते देर रात से सर्च ऑपरेशन शुरू किया था. इस दौरान आज 18 सितंबर की सुबह होते-होते माओवादियों और जवानों के बीच आमना-सामना हो गया, जिसके बाद दोनों ओर से रुक-रुककर फायरिंग चल रही है.
सुकमा एसपी ने की मुठभेड़ की पुष्टि: पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण का कहना है कि फिलहाल मुठभेड़ स्थल की सटीक लोकेशन, ऑपरेशन में लगे बलों की संख्या या अन्य संवेदनशील जानकारियां साझा करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और ऑपरेशन में जुटे जवानों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है. सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्कता और रणनीति के साथ इस पूरे अभियान को अंजाम दे रही हैं.
सुकमा के पश्चिमी क्षेत्र में एनकाउंटर: जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ उस इलाके में हो रही है जो लंबे समय से माओवादी गतिविधियों का गढ़ माना जाता है. सुरक्षा बलों ने सूचना पाकर इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान तेज किया. इसी दौरान घात लगाए बैठे नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की. बताया जा रहा है कि इलाके में लगातार रुक-रुक कर गोलियों की आवाज गूंज रही है और अभियान अभी भी जारी है.
गौरतलब है कि बस्तर संभाग के सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले लंबे समय से नक्सल हिंसा से प्रभावित रहे हैं. यहां अक्सर सुरक्षा बलों को सर्चिंग के दौरान नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिलती रहती है. पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए हैं और बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए या गिरफ्तार हुए हैं. वहीं, कई नक्सली संगठन छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं.