सुकमा के जंगलों में सुरक्षाबल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, रुक रुककर हो रही फायरिंग

सुकमा नक्सली मुठभेड़ ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 18, 2025 at 10:08 AM IST | Updated : September 18, 2025 at 10:16 AM IST 2 Min Read

सुकमा: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले सुकमा में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है. मिली जानकारी के अनुसार, जिले के पश्चिमी क्षेत्र के जंगल और पहाड़ी इलाकों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों ने बीते देर रात से सर्च ऑपरेशन शुरू किया था. इस दौरान आज 18 सितंबर की सुबह होते-होते माओवादियों और जवानों के बीच आमना-सामना हो गया, जिसके बाद दोनों ओर से रुक-रुककर फायरिंग चल रही है. सुकमा एसपी ने की मुठभेड़ की पुष्टि: पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण का कहना है कि फिलहाल मुठभेड़ स्थल की सटीक लोकेशन, ऑपरेशन में लगे बलों की संख्या या अन्य संवेदनशील जानकारियां साझा करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और ऑपरेशन में जुटे जवानों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है. सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्कता और रणनीति के साथ इस पूरे अभियान को अंजाम दे रही हैं.

