जंगल में छिपा था नक्सली शशिकांत का दस्ता और फिर...! सबकुछ जानें, ग्राउंड जीरो से ईटीवी भारत की रिपोर्ट से

पुलिस-नक्सली मुठभेड़ के बाद बरामद हथियार और सुरक्षा बल के जवान ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 14, 2025 at 6:17 PM IST | Updated : September 14, 2025 at 7:24 PM IST 3 Min Read

पलामूः सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में पांच लाख का इनामी टीएसपीसी कमांडर मुखदेव यादव मारा गया. मुखदेव यादव टीएसपीसी के 10 लाख के इनामी सह सुप्रीमो शशिकांत गंजू के दस्ते में जोनल कमांडर था. दरअसल शशिकांत का दस्ता पलामू में मनातू थाना क्षेत्र के सिलसिले खुर्द के घने जंगलों में छुपा हुआ था. घने जंगल में कोबरा 209, झारखंड जगुआर और पलामू जिला की पुलिस मौके पर पहुंची थी. जिसके साथ भीषण मुठभेड़ हुई है. पलामू में पुलिस और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ः ग्राउंड जीरो से ईटीवी भारत की रिपोर्ट. (Etv Bharat) ईटीवी भारत ग्राउंड जीरो पर पहुंची जहां मुठभेड़ हुई थी. ये पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है और मुठभेड़ स्थल तक जाने के लिए करीब साठ किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है. यह स्थल चारों तरफ से घने जंगल और एक तरफ से बरसाती नाला से घिरा हुआ है. ग्राउंड जीरो पर ईटीवी भारत ने पलामू एसपी रीष्मा रमेशन के साथ बातचीत की. 'अंतिम बचे नक्सली तक जारी रहेगा अभियान' ग्राउंड जीरो पर ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने कहा कि अंतिम बचे नक्सली तक पुलिस का अभियान जारी रहेगा. पुलिस लगातार नक्सलियों से सरेंडर की अपील कर रही है अगर वह सरेंडर नहीं करते हैं तो मुखदेव की तरह उनका भी यही हाल होगा.

