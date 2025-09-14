ETV Bharat / state

जंगल में छिपा था नक्सली शशिकांत का दस्ता और फिर...! सबकुछ जानें, ग्राउंड जीरो से ईटीवी भारत की रिपोर्ट से

पलामू में पुलिस और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ को लेकर ग्राउंड जीरो से ईटीवी भारत की रिपोर्ट.

encounter between police and Naxalites in Palamu ETV Bharat report from ground zero
पुलिस-नक्सली मुठभेड़ के बाद बरामद हथियार और सुरक्षा बल के जवान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 14, 2025 at 6:17 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 7:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में पांच लाख का इनामी टीएसपीसी कमांडर मुखदेव यादव मारा गया. मुखदेव यादव टीएसपीसी के 10 लाख के इनामी सह सुप्रीमो शशिकांत गंजू के दस्ते में जोनल कमांडर था.

दरअसल शशिकांत का दस्ता पलामू में मनातू थाना क्षेत्र के सिलसिले खुर्द के घने जंगलों में छुपा हुआ था. घने जंगल में कोबरा 209, झारखंड जगुआर और पलामू जिला की पुलिस मौके पर पहुंची थी. जिसके साथ भीषण मुठभेड़ हुई है.

पलामू में पुलिस और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ः ग्राउंड जीरो से ईटीवी भारत की रिपोर्ट. (Etv Bharat)

ईटीवी भारत ग्राउंड जीरो पर पहुंची जहां मुठभेड़ हुई थी. ये पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है और मुठभेड़ स्थल तक जाने के लिए करीब साठ किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है. यह स्थल चारों तरफ से घने जंगल और एक तरफ से बरसाती नाला से घिरा हुआ है. ग्राउंड जीरो पर ईटीवी भारत ने पलामू एसपी रीष्मा रमेशन के साथ बातचीत की.

'अंतिम बचे नक्सली तक जारी रहेगा अभियान'

ग्राउंड जीरो पर ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने कहा कि अंतिम बचे नक्सली तक पुलिस का अभियान जारी रहेगा. पुलिस लगातार नक्सलियों से सरेंडर की अपील कर रही है अगर वह सरेंडर नहीं करते हैं तो मुखदेव की तरह उनका भी यही हाल होगा.

encounter between police and Naxalites in Palamu ETV Bharat report from ground zero
ग्राउंड जोरी पर पलामू एसपी (ETV Bharat)

टीएसपीसी के खिलाफ अभियान में कोबरा जैगुआर, एसॉल्ट और पलामू पुलिस की टीम शामिल थी. संयुक्त सर्च अभियान में टीएसपीसी के 10 लाख के इनामी में कमांडर शशिकांत के दस्ते साथ मुठभेड़ हुई है. एसपी ने कहा कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति काफी अच्छी है, पुलिस हर मौके पर नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील कर रही है. टीएसपीसी के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है और अंतिम नक्सली के खत्म होने तक जारी रहेगा.

इंसास, पिस्टल और भारी मात्रा में गोली बरामद

मुठभेड़ स्थल से पुलिस और सुरक्षाबलों को एक इंसास रायफल, एक ऑटोमेटिक पिस्टल, इंसास रायफल की 146 गोली, तीन मैगजीन और नक्सल सामग्री बरामद हुआ है. मुठभेड़ में मारा गया मुखदेव यादव पर झारखंड और बिहार में 26 से भी अधिक नक्सल हमले को अंजाम देने का आरोप है. 3 सितंबर को पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल में पुलिस एवं टीएसपीसी के बीच हुए मुठभेड़ में दो जवान शहीद हुए थे. इस घटना में मुखदेव यादव भी शामिल था

encounter between police and Naxalites in Palamu ETV Bharat report from ground zero
पलामू एसपी ने मुठभेड़ स्थल का किया दौरा (ETV Bharat)

इसे भी पढे़ं- दो जवानों की शहादत का बदला! सुरक्षाबल एवं टीएसपीसी के बीच मुठभेड़ में मारा गया इनामी नक्सली

इसे भी पढ़ें- कौन है जवानों के हाथों मारा गया TSPC कमांडर मुखदेव यादव, 26 से अधिक नक्सली हमले का था आरोपी

इसे भी पढे़ं- चाईबासा में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, इनामी नक्सली ढेर

Last Updated : September 14, 2025 at 7:24 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

पलामू एसपी रीष्मा रमेशनREPORT FROM GROUND ZEROENCOUNTER WITH POLICE AND NAXALITESOPERATION AGAINST NAXALITESPOLICE AND NAXALITES ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.