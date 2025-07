ETV Bharat / state

यमुनानगर में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़, खेत की आड़ में भाग निकले बदमाश, सर्च अभियान जारी - YAMUNANAGAR ENCOUNTER

यमुनानगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ ( ETV Bharat )

Published : July 4, 2025 at 9:53 AM IST | Updated : July 4, 2025 at 10:02 AM IST

यमुनानगर: जिले के हरनोल गांव के पास आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. दरअसल, पुलिस को एक गाड़ी में चार से पांच लोग संदिग्ध नगर आए. सभी गांव की ओर आ रहे हैं. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बदमाश खेतों की ओर भागने लगे. इस दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई. सभी बदमाश किसी तरह खेत के आड़े से भाग निकले. वहीं, पुलिस ने इसे लेकर आस-पास के थाना क्षेत्रों में जानकारी देने के साथ ही आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है. क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात: पुलिस की मानें तो वे गश्त पर निकले थे. इस दौरान उनको हरनोल गांव के पास एक वाहन में चार से 5 लोग संदिग्ध बैठे नजर आए. पुलिस ने जैसे ही उन लोगों को रुकने का इशारा किया, वे वाहन छोड़कर फरार हो गए. इस दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुआ. हालांकि सारे बदमाश खेत के किनारे से भाग निकले. इधर, पुलिस ने भी तुरंत जिले के आसपास के थानों की फोर्स को मौके पर बुलाया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. हरनोल गांव और आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. यमुनानगर पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ (ETV Bharat) बदमाशों के वाहन में बीजेपी का झंडा: वहीं, पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है. वाहन के ऊपर भाजपा का झंडा लगा है. शुरुआती जांच में पता चला कि वाहन ये बदमाश ही इस्तेमाल करते थे. पुलिस की मानें तो वाहन के मालिक का पता लगने पर बदमाशों का पता चल जाएगा. फिलहाल पुलिस वाहन के बारे में जांच कर रही है. बता दें कि यमुनानगर पुलिस इन दिनों बदमाशों और गैंगस्टरों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही है. लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस अब सख्त कार्रवाई के मूड में है. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार जिले के अलग-अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है और गाड़ी से मिले सबूतों के आधार पर आगे की जांच पुलिस कर रही है. ये भी पढ़ें:जींद में सीएम फ्लाइंग ने मारा छापा, बिना मान्यता के स्कूल को नोटिस, 241 छात्र थे अध्ययनरत

Last Updated : July 4, 2025 at 10:02 AM IST