रांची में सोमवार को एक और मुठभेड़, रंगदारी मांगने आया अपराधी घायल, कार्बाइन और पिस्टल बरामद

रांची में कुछ घंटों के अंदर दो मुठभेड़ हुए. दोनों मुठभेड़ में पुलिस को सफलता हाथ लगी.

ENCOUNTER IN MCCLUSKIEGANJ
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
Published : October 13, 2025 at 3:53 PM IST

रांचीः राजधानी की पुलिस की हनक देखने को मिल रही है. सोमवार को कुछ घंटों के भीतर अपराधियों के साथ मुठभेड़ की दूसरी घटना घटी है. मामला मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र का है. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में प्रभात राम नाम का कुख्यात अपराधी घायल हुआ है. उसके एक साथी संजय राम को पुलिस ने धर दबोचा है. घटनास्थल से एक कार्बाइन और पिस्टल भी मिला है. रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने इसकी पुष्टि की है.

मुठभेड़ में अपराधी प्रभात राम घायल

पुलिस के मुताबिक अपराधियों द्वारा रंगदारी मांगे जाने की गुप्त सूचना मिली थी. इसी आधार पर संभावित क्षेत्र में गश्त तेज कर दी गई थी. इसी दौरान बाइक सवार संदिग्ध को पुलिस ने रोकने के लिए इशारा किया तो अपराधियों ने जीप पर गोली चला दी. लिहाजा, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी प्रभात राम घायल हो गया. घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. फिलहाल, पूरे इलाके में गश्त तेज कर दी गई है.

ईंट भट्ठा और कोयला कारोबारियों को देता था धमकी

पुलिस का कहना है कि प्रभात राम का गिरोह टीपीसी के नाम पर दहशत फैलाकर वसूली करता था. खासकर ईंट भट्ठा और कोयला कारोबारियों से रंगदारी मांगता था. पैसे नहीं देने पर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करवाता था. कारोबारियों को चिट्ठी देकर कहता था कि पैसे नहीं मिलने पर बुरा अंजाम होगा. सोमवार को भी यह गुट किसी से रंगदारी वसूलने पहुंचा था. लेकिन पुलिस को भनक लग चुकी थी. घटनास्थल से बाइक भी बरामद किया गया है.

सोमवार को एक के बाद एक दूसरा मुठभेड़

बता दें कि सोमवार की सुबह रांची के बालसिरिंग के पास सुजीत सिन्हा गैंग के अपराधियों के साथ पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी. जिसमें एक अपराधी घायल हुआ है. अन्य दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मुठभेड़ वाले स्थान से तीन हथियार भी बरामद किए हैं. इस घटना के कुछ घंटे बीतते ही मैक्लुस्कीगंज में दूसरी मुठभेड़ हो गई. दोनों कांड में पुलिस को सफलता हाथ लगी है.

