Delhi Encounter: गोलियों से गूंजा रोहिणी इलाका, पुलिस और गोगी गैंग के बीच मुठभेड़, तीन गिरफ्तार

गैंगस्टर्स के खिलाफ कमरतोड़ अभियान चला रही दिल्ली पुलिस: दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस द्वारा चलायी जा रही गैंगस्टर्स के खिलाफ कमरतोड़ अभियान चलाते में कामयाबी हासिल करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम दोनों ने जांच शुरू की. आरोपी बदमाश गोगी गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं. पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया गया है.

नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में शनिवार सुबह बुध विहार थाने के पुलिसकर्मियों और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. बुध विहार एसएचओ करुणा सागर की टीम ने मुठभेड़ के बाद तीन हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया. बदमाश गाड़ी पर सवार होकर 5 की संख्या में आएं थे. मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को गोली लगी, जिसके बाद कुल तीन बदमाश गिरफ्तार किए गए. वहीं दो बदमाश भागने में कामयाब रहे. गिरफ्तार बदमाश गोगी गैंग से जुड़े हैं. मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियार और ज्वैलरी बरामद : गैंगस्टर्स के खिलाफ अभियान के तहत रोहिणी और आउटर नॉर्थ जिला पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी कर गैंगस्टर्स से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया था. साथ ही इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और ज्वैलरी भी बरामद किया. दिल्ली पुलिस के इस अभियान को कुछ समय ही बीता था कि इसके बाद रोहिणी जिले में पुलिस टीम ने गैंगस्टर्स के खिलाफ एक और बड़ी कार्यवाही की. इस कार्यवाही में पुलिस ने तीन लोगों को दबोचा है.

पुलिस टीम ने ट्रैप कर तीन को किया गिरफ्तार : पुलिस टीम ने मिली जानकारी के आधार पर पहले ही जाल बिछाया और जैसे ही ये बदमाश दिखे तो उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद जवाबी कार्यवाही में पुलिस की तरफ से भी गोली चलाई गई. इस गोलीबारी की घटना में दो बदमाश घायल हो गए,बहरहाल इस मुठभेड़ के बाद पुलिस आगे की विधिक कार्यवाही में जुट गई है. साथ ही पुलिस अब यह भी पता लगाने में भी जुटी है कि गोगी गैंग से जुड़े यह बदमाश किस मकसद से इस इलाके से गुजर रहे थे. अब तो पूरा मामला जांच के बाद ही साफ हो पाएगा.

