नवादा: बिहार के नवादा में मंगलवार की अहले सुबह गोलियों की गूंज सुनाई दी. गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर पुलिस छुपाए हुए हथियार की रिकवरी के लिए गई थी. इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी ने उसी छुपाए हुए हथियार से पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपराधी के दाहिने पैर में गोली मार दी.

पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़: एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि मंझवे पहाड़ी पर हुए मुठभेड़ में आरोपी ने पहले से छिपाकर रखे हथियार से पुलिस पर तीन राउंड फायरिंग की. इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो राउंड गोली चलायी, जिससे अपराधी जख्मी हो गया.

"11 अगस्त को गया स्टेशन रोड से निखिल को पकड़ा गया. पूछताछ में उसने बताया कि भागने के दौरान मन्झवे पहाड़ी पर उसने हथियार छुपा दिया था. इसकी रिकवरी के लिए एसटीएफ और पुलिस आई थी. इस दौरान हथियार झाड़ी से निकालकर अपराधी ने फायरिंग कर दी. पुलिस टीम के लोग भी घायल हुए हैं. अभियुक्त को दाहिने पैर में गोली लगी है. उनका नवादा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है."- अभिनव धीमान, एसपी

25 जुलाई को हुआ था हमला: घटना के बारे में जानकारी देते हुए अभिनव धीमान ने बताया कि पूरा मामला 25 जुलाई का है, जब हिसुआ के दरबार चौक पर नीरज प्रकाश लाल की इलेक्ट्रिक दुकान पर 6 हथियारबंद अपराधियों ने लूट के इरादे से हमला किया था. इस हमले में नीरज और उनके भाई नवीन कुमार घायल हो गए थे.

दो की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी: अनुसंधान के क्रम में छह लोगों की संलिप्तता पायी गई. 4 अगस्त को दो लोगों अभिषेक और आयुष को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने पूछताछ में पांच लोगों की संलिप्तता की बात बतायी थी.

लूटपाट के इरादे से आए थे अपराधी: एसपी ने आगे बताया कि उस दौरान अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. इस दौरान एक गोली नीरज के सिर को छूकर निकल गई थी. इस पूरी घटना के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने निखिल कुमार को इस मामले का मुख्य आरोपी माना था.

गया का रहने वाला है अपराधी: निखिल को सदर अस्पताल में प्रारंभिक इलाज करने के बाद नालंदा के पावापुर विम्स रेफर कर दिया गया है. निखिल गया जिले का निवासी बताया जाता है और हिसुआ के इलेक्ट्रिक व्यवसायी पर हमले का मुख्य आरोपी भी है.

