ETV Bharat / state

सुबह-सुबह गोलियों की आवाज से दहला बिहार, मंझवे पहाड़ी पहुंची थी पुलिस टीम - NAWADA ENCOUNTER

बिहार के नवादा में हथियार रिकवरी के लिए गई पुलिस पर अपराधी ने फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी जख्मी हुआ है.

Nawada Encounter
नवादा में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 12, 2025 at 11:12 AM IST

3 Min Read

नवादा: बिहार के नवादा में मंगलवार की अहले सुबह गोलियों की गूंज सुनाई दी. गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर पुलिस छुपाए हुए हथियार की रिकवरी के लिए गई थी. इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी ने उसी छुपाए हुए हथियार से पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपराधी के दाहिने पैर में गोली मार दी.

पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़: एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि मंझवे पहाड़ी पर हुए मुठभेड़ में आरोपी ने पहले से छिपाकर रखे हथियार से पुलिस पर तीन राउंड फायरिंग की. इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो राउंड गोली चलायी, जिससे अपराधी जख्मी हो गया.

"11 अगस्त को गया स्टेशन रोड से निखिल को पकड़ा गया. पूछताछ में उसने बताया कि भागने के दौरान मन्झवे पहाड़ी पर उसने हथियार छुपा दिया था. इसकी रिकवरी के लिए एसटीएफ और पुलिस आई थी. इस दौरान हथियार झाड़ी से निकालकर अपराधी ने फायरिंग कर दी. पुलिस टीम के लोग भी घायल हुए हैं. अभियुक्त को दाहिने पैर में गोली लगी है. उनका नवादा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है."- अभिनव धीमान, एसपी

25 जुलाई को हुआ था हमला: घटना के बारे में जानकारी देते हुए अभिनव धीमान ने बताया कि पूरा मामला 25 जुलाई का है, जब हिसुआ के दरबार चौक पर नीरज प्रकाश लाल की इलेक्ट्रिक दुकान पर 6 हथियारबंद अपराधियों ने लूट के इरादे से हमला किया था. इस हमले में नीरज और उनके भाई नवीन कुमार घायल हो गए थे.

दो की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी: अनुसंधान के क्रम में छह लोगों की संलिप्तता पायी गई. 4 अगस्त को दो लोगों अभिषेक और आयुष को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने पूछताछ में पांच लोगों की संलिप्तता की बात बतायी थी.

लूटपाट के इरादे से आए थे अपराधी: एसपी ने आगे बताया कि उस दौरान अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. इस दौरान एक गोली नीरज के सिर को छूकर निकल गई थी. इस पूरी घटना के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने निखिल कुमार को इस मामले का मुख्य आरोपी माना था.

गया का रहने वाला है अपराधी: निखिल को सदर अस्पताल में प्रारंभिक इलाज करने के बाद नालंदा के पावापुर विम्स रेफर कर दिया गया है. निखिल गया जिले का निवासी बताया जाता है और हिसुआ के इलेक्ट्रिक व्यवसायी पर हमले का मुख्य आरोपी भी है.

ये भी पढ़ें

बिहार में फिर एनकाउंटर, हत्या और लूट के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली

सारण में फिर एनकाउंटर, 1 लाख के इनामी समेत 2 बदमाशों को मारी गोली

नवादा: बिहार के नवादा में मंगलवार की अहले सुबह गोलियों की गूंज सुनाई दी. गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर पुलिस छुपाए हुए हथियार की रिकवरी के लिए गई थी. इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी ने उसी छुपाए हुए हथियार से पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपराधी के दाहिने पैर में गोली मार दी.

पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़: एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि मंझवे पहाड़ी पर हुए मुठभेड़ में आरोपी ने पहले से छिपाकर रखे हथियार से पुलिस पर तीन राउंड फायरिंग की. इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो राउंड गोली चलायी, जिससे अपराधी जख्मी हो गया.

"11 अगस्त को गया स्टेशन रोड से निखिल को पकड़ा गया. पूछताछ में उसने बताया कि भागने के दौरान मन्झवे पहाड़ी पर उसने हथियार छुपा दिया था. इसकी रिकवरी के लिए एसटीएफ और पुलिस आई थी. इस दौरान हथियार झाड़ी से निकालकर अपराधी ने फायरिंग कर दी. पुलिस टीम के लोग भी घायल हुए हैं. अभियुक्त को दाहिने पैर में गोली लगी है. उनका नवादा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है."- अभिनव धीमान, एसपी

25 जुलाई को हुआ था हमला: घटना के बारे में जानकारी देते हुए अभिनव धीमान ने बताया कि पूरा मामला 25 जुलाई का है, जब हिसुआ के दरबार चौक पर नीरज प्रकाश लाल की इलेक्ट्रिक दुकान पर 6 हथियारबंद अपराधियों ने लूट के इरादे से हमला किया था. इस हमले में नीरज और उनके भाई नवीन कुमार घायल हो गए थे.

दो की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी: अनुसंधान के क्रम में छह लोगों की संलिप्तता पायी गई. 4 अगस्त को दो लोगों अभिषेक और आयुष को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने पूछताछ में पांच लोगों की संलिप्तता की बात बतायी थी.

लूटपाट के इरादे से आए थे अपराधी: एसपी ने आगे बताया कि उस दौरान अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. इस दौरान एक गोली नीरज के सिर को छूकर निकल गई थी. इस पूरी घटना के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने निखिल कुमार को इस मामले का मुख्य आरोपी माना था.

गया का रहने वाला है अपराधी: निखिल को सदर अस्पताल में प्रारंभिक इलाज करने के बाद नालंदा के पावापुर विम्स रेफर कर दिया गया है. निखिल गया जिले का निवासी बताया जाता है और हिसुआ के इलेक्ट्रिक व्यवसायी पर हमले का मुख्य आरोपी भी है.

ये भी पढ़ें

बिहार में फिर एनकाउंटर, हत्या और लूट के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली

सारण में फिर एनकाउंटर, 1 लाख के इनामी समेत 2 बदमाशों को मारी गोली

For All Latest Updates

TAGGED:

नवादा न्यूज़BIHAR ENCOUNTERENCOUNTER WITH CRIMINALS IN HISUAENCOUNTER IN NAWADANAWADA ENCOUNTER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: किसका खेल बिगाड़ेंगे मुस्लिम वोटर, RJD और AIMIM में गठबंधन नहीं होने से किसे मिलेगा फायदा?

विधानसभा चुनाव को लेकर BJP का 'फुलप्रूफ' प्लान, 5 प्रक्षेत्र में बांटकर बिहार को साधने की तैयारी

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

भारत छोड़ो आंदोलन में पटना के युवाओं की क्रांतिकारी भूमिका, 83 वर्ष पहले गूंजी थी 'करो या मरो' की हुंकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.