रुद्रपुर: नानकमत्ता पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक नशे का कारोबार करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है. आरोपी से 100 ग्राम स्मैक, एक तमंचा और तीन कारतूस बरामद हुए हैं. आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी जनपद समेत अन्य जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं. जिसके बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है.

नानकमत्ता थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस की जवाबी फायरिंग में तस्कर के पैर में गोली लगी है. पुलिस के मुताबिक 25 अगस्त की शाम नानकमत्ता पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी. टीम को नानकमत्ता के पीछे नगला रोड पर गश्त के दौरान एक संदिग्ध दिखाई दिया. टीम ने उसे रुकने का इशारा किया तो आरोपी मोटरसाइकिल से जंगल की ओर भागने लगा. पीछा करने पर आरोपी ने टीम पर पांच राउंड फायर झोंक दिया. जवाबी कार्रवाई करते हुए टीम ने भी फायर की, जिसमें युवक के पैर में गोली लग गई.

मौके से आरोपी के पास से एक तमंचा, 3 कारतूस और 100 ग्राम स्मैक बरामद किया गया. जिसके बाद आरोपी को अस्पताल ले जाया गया. उपचार के बाद पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम जसवंत सिंह उर्फ जस्सी, निवासी ग्राम टुकड़ी, थाना नानकमत्ता, जनपद उधम सिंह नगर बताया. आरोपी ने बताया कि उसे स्मैक बेचने का धंधा स्थानीय व्यक्ति लाली (निवासी ग्राम गिद्धौर, थाना नानकमत्ता) ने सिखाया. वह बहेड़ी निवासी सलीम से स्मैक खरीदकर लाता है और ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाता था. आरोपी ने बताया कि नशे के कारोबार से वह नया मकान बना रहा था और परिवार को भी चला रहा था. आरोपी जसवंत सिंह के खिलाफ नानकमत्ता थाने में पूर्व में कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं.

गौरतलब है कि 24 अगस्त को किच्छा कोतवाली पुलिस ने घर में घुस कर आमिल की गोली मारकर हत्या करने वाले दो बदमाशों को किच्छा कोतवाली पुलिस ने दरऊं क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. पुलिस मुठभेड़ में दोनों घायल हो गए थे, जबकि उसी दिन काशीपुर कोतवाली पुलिस ने पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या करने वाले एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि बीते देर रात नानकमत्ता पुलिस ने एक नशा तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. आरोपी के पैर में गोली लगी है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कई राज उगले हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. इससे पूर्व भी आरोपी के खिलाफ नानकमत्ता, खटीमा और चंपावत जनपद में मुकदमे दर्ज हैं.

पढ़ें-