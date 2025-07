ETV Bharat / state

दिल्ली: कुख्यात बदमाश ललित उर्फ नेपाली का एनकाउंटर, बाल-बाल बचे ACP - DELHI POLICE ENCOUNTER WITH WANTED

दिल्ली पुलिस और वांटेड बदमाश के बीच मुठभेड़ ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: राजधानी के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और सनलाइट कॉलोनी थाने की संयुक्त कार्रवाई में तड़के सुबह कुख्यात और वांछित लुटेरा ललित उर्फ नेपाली मुठभेड़ में घायल हो गया. यह मुठभेड़ राजधानी दिल्ली के सराय काले खां बस स्टैंड इलाके के पास हुई.

दो दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल रहा बदमाश गिरफ्तार : दिल्ली पुलिस के अनुसार,आरोपी ललित उर्फ नेपाली दो दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और कई मामलों में अदालत द्वारा "फरार" घोषित किया जा चुका है. ललित एक आपराधिक मामले में 14 साल की सजा पा चुका है जो साकेत थाने में दर्ज था।. उसके पास से एक अत्याधुनिक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस भी दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं. मुठभेड़ के दौरान अपराधी पुलिस की गोली से घायल : मिली जानकारी के अनुसार तड़के सुबह हुई इस मुठभेड़ के दौरान ललित द्वारा की गई गोलीबारी में एसीपी लाजपत नगर की बुलेटप्रूफ जैकेट ने उन्हें बचा लिया. जवाबी कार्रवाई में ललित घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट STF और सनलाइट कॉलोनी थाने की संयुक्त कार्रवाई में सराय काले खां बस स्टैंड के पास वांछित अपराधी ललित के साथ मुठभेड़ हुई. वह लगभग दो दर्जन अपराधों में शामिल है और अदालत द्वारा फरार घोषित किया जा चुका है. मुठभेड़ में घायल होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया."

