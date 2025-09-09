ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़, गोली लगने से 2 घायल, 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार, भारी असलहा बरामद

कुरुक्षेत्र पुलिस की कार्रवाई ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 9, 2025 at 6:21 PM IST | Updated : September 9, 2025 at 7:27 PM IST 2 Min Read

कुरुक्षेत्र: पुलिस ने रविवार को मुठभेड़ के बाद दो कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस को सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध युवक हथियारों सहित किसी वारदात की योजना बना रहे हैं. कीर्ति नगर से बिशनगढ़ रोड पर पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी और उन्हें काबू कर लिया गया. देशी कट्टे व जिंदा रौंद बरामद, अस्पताल में भर्ती कराया गया गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित प्रसाद उर्फ ढक्कन निवासी गाददी, बागपत (यूपी) और मिथुन शर्मा निवासी हस्तिनापुर, मेरठ (यूपी) के रूप में हुई. मौके से पुलिस ने दो देशी कट्टे, चार जिंदा रौंद और वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद की. दोनों घायलों को इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल, कुरुक्षेत्र में भर्ती कराया गया. कुरुक्षेत्र में बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ (Etv Bharat)

दो और आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, भारी मात्रा में असला बरामद मामले की आगे की जांच में पुलिस ने दो और आरोपियों जैद उर्फ जयंत निवासी सुरजा और सागर शर्मा निवासी गवाली खेड़ा, बागपत (यूपी) को भी गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए. इस कार्रवाई ने जिले में सक्रिय आपराधिक गिरोह की कमर तोड़ दी है. मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर, कई मामलों में वांछित जांच में पता चला कि आरोपी मिथुन शर्मा एक हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं. वहीं, रोहित प्रसाद उर्फ ढक्कन पर हत्या के प्रयास सहित अन्य संगीन धाराओं में केस चल रहे हैं. चारों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और आगे की जांच जारी है. इसे भी पढ़ें- भिवानी कोर्ट में फायरिंग से दहशत, कई राउंड फायरिंग कर बदमाश मौके से फरार

