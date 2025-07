ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्यारोपी का एनकाउंटर; पुलिस ने घोषित किया था ₹1 लाख का इनाम - FARRUKHABAD ENCOUNTER

फर्रुखाबाद में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्यारोपी का एनकाउंटर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 18, 2025 at 10:01 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 11:54 AM IST 3 Min Read

फर्रुखाबाद: बुआ के घर आई 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को पुलिस ने मार गिराया है. आरोपी साइको किस्म का था और वह छोटी बच्चियों को हवस का शिकार बनाता था. उस पर हत्या, रंगदारी, रंगदारी के लिए किडनैपिंग और लूट जैसे मामले पहले से भी दर्ज थे. उस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था. यह जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला था. पुलिस पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस व एसओजी टीम द्वारा खाटू श्याम मंदिर के पीछे जंगल में घेराबंदी की गई. अपने को घिरा समझकर अभियुक्त द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई. जिसमें एक गोली एसओजी प्रभारी सचिन सिंह चौधरी के सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी. इस दौरान गिरने से एसओजी प्रभारी के दाएं हाथ में चोट लगी. साथ ही अमरदीप मुठभेड़ बचाव में गिरने से घायल हुआ. तब पुलिस पार्टी द्वारा अपनी आत्मरक्षा करते हुए जवाबी फायरिंग की गई. जिससे अभियुक्त को दो गोलियां लगी. पुलिस अधीक्षक आरती सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

1 लाख रुपए का इनाम घोषित था: घायलावस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है. इसके बाद अभियुक्त की तलाशी ली गई उसके पास से एक आधार कार्ड मिला, जिसमें उसकी पहचान मनु पुत्र लटूरी सिंह निवासी पखना थाना मेरापुर फर्रुखाबाद के रूप में हुई. उसके पास से एक पिस्टल 32 बोर, चार जिंदा कारतूस, एक लाइटर, आधार कार्ड, पासबुक, एटीएम कार्ड और 240 रुपए बरामद हुए. पुलिस ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था. पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी. फर्रुखाबाद में एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम. (Photo Credit: ETV Bharat) बुआ के यहां आई बच्ची से रेप के बाद हत्या की थी: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक 8 साल साल की बच्ची 27 जून को गायब हो गई थी. 28 जून को मैनपुरी के भोगांव क्षेत्र में बच्ची की लाश बरामद की गई थी. एनकाउंटर में मारे गए अपराधी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और हत्या कर दी थी. तभी से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी. एसपी आरती सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें में लगाई थी. शुक्रवार की सुबह मुखबिर से सूचना मिली. पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी मारा गया है. पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है. यह भी पढ़ें: पिता निकला हत्यारा ; चाकू से मौत के घाट उतारने के बाद घाव में रख दिया था कारतूस, यूं खुला राज

फर्रुखाबाद: बुआ के घर आई 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को पुलिस ने मार गिराया है. आरोपी साइको किस्म का था और वह छोटी बच्चियों को हवस का शिकार बनाता था. उस पर हत्या, रंगदारी, रंगदारी के लिए किडनैपिंग और लूट जैसे मामले पहले से भी दर्ज थे. उस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था. यह जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला था. पुलिस पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस व एसओजी टीम द्वारा खाटू श्याम मंदिर के पीछे जंगल में घेराबंदी की गई. अपने को घिरा समझकर अभियुक्त द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई. जिसमें एक गोली एसओजी प्रभारी सचिन सिंह चौधरी के सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी. इस दौरान गिरने से एसओजी प्रभारी के दाएं हाथ में चोट लगी. साथ ही अमरदीप मुठभेड़ बचाव में गिरने से घायल हुआ. तब पुलिस पार्टी द्वारा अपनी आत्मरक्षा करते हुए जवाबी फायरिंग की गई. जिससे अभियुक्त को दो गोलियां लगी. पुलिस अधीक्षक आरती सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था: घायलावस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है. इसके बाद अभियुक्त की तलाशी ली गई उसके पास से एक आधार कार्ड मिला, जिसमें उसकी पहचान मनु पुत्र लटूरी सिंह निवासी पखना थाना मेरापुर फर्रुखाबाद के रूप में हुई. उसके पास से एक पिस्टल 32 बोर, चार जिंदा कारतूस, एक लाइटर, आधार कार्ड, पासबुक, एटीएम कार्ड और 240 रुपए बरामद हुए. पुलिस ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था. पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी. फर्रुखाबाद में एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम. (Photo Credit: ETV Bharat) बुआ के यहां आई बच्ची से रेप के बाद हत्या की थी: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक 8 साल साल की बच्ची 27 जून को गायब हो गई थी. 28 जून को मैनपुरी के भोगांव क्षेत्र में बच्ची की लाश बरामद की गई थी. एनकाउंटर में मारे गए अपराधी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और हत्या कर दी थी. तभी से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी. एसपी आरती सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें में लगाई थी. शुक्रवार की सुबह मुखबिर से सूचना मिली. पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी मारा गया है. पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है. यह भी पढ़ें: पिता निकला हत्यारा ; चाकू से मौत के घाट उतारने के बाद घाव में रख दिया था कारतूस, यूं खुला राज

Last Updated : July 18, 2025 at 11:54 AM IST