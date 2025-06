ETV Bharat / state

वाराणसी में चला बुलडोजर, लहरातारा से भेलूपुर तक सड़क फोरलेन होगी; 30 दुकानें तोड़ी जाएंगी - VARANASI NEWS

वाराणसी में गरजा बुलडोजर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : June 18, 2025 at 8:16 AM IST | Updated : June 18, 2025 at 9:00 AM IST

वाराणसी: शहर की सड़कों को चौड़ा करने का काम अब शुरू हो गया है. इस क्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पहले लंका रविदास गेट रोड सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाया गया. बुलडोजर से कई दुकानों को ध्वस्त किया गया. यहां फोरलेन सड़क बनाई जाएगी. इस कार्रवाई की जद में बनारस की प्रसिद्ध पहलवान लस्सी वाले की दुकान और वर्षों से स्वाद और अपने बनारसीपन के लिए फेमस चाची की कचौड़ी की दुकानों पर भी बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया. लोक निर्माण विभाग ने इन दुकानों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया है. वाराणसी के लहरतारा से भिखारीपुर तिराहा होते हुए लंका-बीएचयू चौराहा से लेकर भेलूपुर के विजया मॉल तक फोरलेन सड़क बनाई जाने का प्लान पास हुआ है. इसके बाद लंका चौराहे के पास लगभग 30 दुकानों को लोक निर्माण विभाग ने चिन्हित कर कार्रवाई शुरू की है. वाराणसी रविदास गेट से हटाया गया अतिक्रमण. (Video Credit: ETV Bharat) 10 दिन पहले दिया नोटिस: लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 10 दिन पहले सभी को नोटिस देकर दुकान खाली करने के लिए कहा गया था. इसके बाद लोगों ने खुद दुकानों को खाली करके इस काम में पूरी मदद की है. रविदास गेट से रवींद्रपुरी की तरफ जाने वाले रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर बड़ा एक्शन हुआ है. यहां पर जितनी भी दुकानें हैं. वह कई साल पुरानी हैं.

Last Updated : June 18, 2025 at 9:00 AM IST