जबलपुर : टॉयलेट और नाली साफ करना आज भी एक टैबू है और समाज में आज भी जाति व्यवस्था के आधार पर यह काम किया जा रहा है. जबकि इस क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर हैं, व्यापार के बड़े अवसर हैं. मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल की अगुवाई में सफाई साथी आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है, जिससे सफाई साथियों को अब रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.

नई पहल के जरिए रूढ़ि को तोड़ने की कोशिश

जबलपुर में इस योजना की शुरुआत के साथ जिला पंचायत में कई लोगों को यह प्रशिक्षण और उपकरण दिए हैं. इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की टॉयलेट साफ करने का काम भी दिया गया है. हर काम के लिए सफाई साथी को अच्छा पैसा देने की बात कही गई है. सरकार के मुताबिक अभी तक यह काम जाति व्यवस्था के आधार पर केवल कुछ जातियों के लोग ही करते रहे हैं लेकिन सरकार की इस नई पहल के जरिए इस रूढ़ि को तोड़ने की कोशिश की जा रही है.

हाईजीन, सेफ्टी और क्लीनिंग पर फोकस (Etv Bharat)

जबलपुर जिला पंचायत में 35 से ज्यादा लोगों को इस योजना से जोड़कर प्रशिक्षण दिया है, जिसमें उन्हें हाइजीन के साथ और सेफ्टी के साथ टॉयलेट की सफाई कैसे की जाए इसकी जानकारी दी गई और इससे जुड़े हुए उपकरण दिए गए. इसके अलावा एक बारकोड भी बनाया गया है, जिससे इन्हें ऑर्डर मिलेंगे. अभी इन सफाई साथियों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का मौका मिल रहा है. इसमें सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, पंचायत के अलावा निजी क्षेत्र की टॉयलेट साफ करने के लिए नियत राशि दी जाएगी.

सफाई का कोई काम छोटा नहीं, मैं खुद टॉयलेट साफ करता हूं : प्रहलाद पटेल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस मौके पर बताया कि वे बीते दिनों तामिया में एक कार्यक्रम के लिए गए थे. इसी दौरान उनसे पांच युवक और एक युवती मिलने आए. इन लोगों ने एक कंपनी बनाई है, जिसके जरिए यह सभी लोग टॉयलेट क्लीनिंग की सर्विस देते हैं. उनकी कंपनी सरकारी आंगनवाड़ी, पंचायत, सामुदायिक भवन और स्कूलों के साथ निजी घरों में भी ये सर्विस देते हैं, जिससे अच्छी कमाई भी हो रही है. प्रहलाद पटेल ने बताया कि यह सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग थे. इनमें से कोई भी अनुसूचित जाति का नहीं था.

प्रहलाद पटेल ने आगे कहा, '' सफाई का काम छोटा नहीं होता. महात्मा गांधी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक नदी-नाली की सफाई कर चुके हैं. लोग कहते हैं कि नेता यह सब काम दिखाने के लिए करते हैं. हां, हम यह काम दिखाने के लिए करते हैं कि यह काम छोटा नहीं होता. मैं अपने घर की टॉयलेट खुद साफ करता हूं और मैं ऐसे बहुत से बड़े लोगों को जानता हूं जो अपनी टॉयलेट खुद साफ करते हैं. इसमें कोई बुराई नहीं है.''

पढ़े-लिखे लोग इस काम में आ रहे आगे

प्रहलाद पटेल ने कहा कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को यह कहते सुना है कि गंदगी इसलिए है क्योंकि लोग नहीं मिल रहे हैं. प्रहलाद पटेल का कहना है कि एक तरफ बेरोजगारी है और दूसरी तरफ काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे यानी इसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी है. प्रहलाद पटेल ने अपने भाषण में यह बात कही कि साफ सफाई के लिए उपकरण होना चाहिए लेकिन इस काम में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए. जिस तरह तामिया के पढ़े-लिखे लोग सामने आए हैं इस तरह लोगों को सामने आना चाहिए.

प्रहलाद पटेल ने इस मौके पर मौजूद लोगों से कहा, देश में शहरों के साफ रखने का अभियान चल रहा है. इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को यह तय करना चाहिए कि 1 साल के अंदर जबलपुर ग्रामीण इलाका भारत में सबसे ज्यादा साफ होगा और हम इसका इनाम जीतेंगे.