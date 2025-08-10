शिमला: रोजगार की तलाश कर रहे हिमाचली युवाओं के लिए निजी और सरकारी क्षेत्र में नौकरी का सुनहरा अवसर है. एचपीआरसीए ने जेबीटी के ही 600 पदों को जॉब ट्रेनी पॉलिसी के तहत भरने की अधिसूचना जारी की है. प्रदेश के सभी 12 जिलों के लिए जेबीटी के ये पद भरे जा रहे हैं. इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों पर 14 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सबसे अधिक 106 पद जिला मंडी में भरे जाने हैं. बिलासपुर जिला में 34, चंबा में 54, हमीरपुर में 28, कांगड़ा में 102, किन्नौर में 05, कुल्लू में 30, लाहुल स्पीति में 11, शिमला में 76, सिरमौर में 57, सोलन में 56 और जिला ऊना में 41 पद भरे जाएंगे.

वहीं, शिमला में सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू होगा. इस दौरान कुल 200 पदों को भरा जाएगा. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला देवेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 'क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, एसआईएस इंडिया लिमिटिड में सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 200 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन कर रहा है. इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास और उम्र 19 से 40 वर्ष होना चाहिए. इन पदों के लिए पुरुष ही आवेदन कर सकते है, जिनकी लम्बाई 168 सेंटीमीटर या अधिक, वजन 52 से 95 किलो ग्राम के मध्य होना चाहिए. इच्छुक उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता रखता हो, अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों और रिज्यूम सहित 11 अगस्त, 2025 को उप-रोज़गार कार्यालय सुन्नी, 12 अगस्त को उप-रोज़गार कार्यालय मशोबरा, 13 अगस्त को उप-रोजगार कार्यालय ठियोग और 14 अगस्त को उप-रोजगार कार्यालय रोहड़ू में प्रातः 11 बजे पहुंचे.'

रोजगार अधिकारी शिमला देवेंद्र कुमार ने बताया कि आवेदक का नाम रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य है और जिनका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं है वो संबंधित साईट eemis.hp.nic.in पर जा कर घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए सुन्नी में 98167-77166, मशोबरा में 98054-24342, ठियोग में 94597-97343 तथा रोहड़ू में 94592-85953 पर सम्पर्क कर सकते हैं.

