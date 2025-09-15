ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्णय: शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती

क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों पर भर्ती : क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है. इन पदों की नियुक्ति से महाविद्यालयों में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा. खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

625 सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती की स्वीकृति: भर्ती के स्वीकृत पदों में सहायक प्राध्यापक के 625 पद शामिल किए गए हैं. इन पदों पर भर्ती होने से महाविद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता और शोध कार्यों में सुधार देखने को मिलेगा.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा पदों पर भर्ती निकाली गई है. मुख्यमंत्री साय के निर्देशानुसार और उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने शासकीय महाविद्यालय में 700 पदों पर भर्ती की अनुमति दी है. 700 पदों पर भर्ती से सरकारी कॉलेज में खाली पदों की कमी को दूर किया जा सकेगा.

ग्रंथपाल के 50 पदों पर भर्ती: इसके अलावा ग्रंथपाल (librarian) के 50 पदों पर भी भर्ती की स्वीकृति दी गई है. ग्रंथपालों की नियुक्ति से पुस्तकालयों का बेहतर संचालन होगा और विद्यार्थियों को पढ़ने और दूसरी तैयारियों के लिए व्यवस्थित रूप से किताबें उपलब्ध हो सकेगी.

सीएम साय ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण वातावरण निर्मित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. महाविद्यालयों में रिक्त 700 पदों पर भर्ती होने से न केवल महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर सुदृढ़ होगा, बल्कि छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सीखने के अवसर भी मिलेंगे. यह पहल आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सशक्त बनाने के साथ शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करेगी.

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है. शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती की स्वीकृति इसी दिशा में एक बड़ा निर्णय है। इस पहल से एक ओर जहां युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. वहीं दूसरी ओर प्रदेश की उच्च शिक्षा प्रणाली को नई मजबूती मिलेगी. वित्त विभाग द्वारा दी गई यह अनुमति भविष्य की पीढ़ी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगी.