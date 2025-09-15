ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्णय: शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती

625 सहायक प्राध्यापक, 25 क्रीड़ा अधिकारी और 50 ग्रंथपाल के पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग की अनुमति मिली है.

EMPLOYMENT NEWS CHHATTISGARH
शासकीय महाविद्यालयों में भर्ती (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 15, 2025 at 7:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा पदों पर भर्ती निकाली गई है. मुख्यमंत्री साय के निर्देशानुसार और उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने शासकीय महाविद्यालय में 700 पदों पर भर्ती की अनुमति दी है. 700 पदों पर भर्ती से सरकारी कॉलेज में खाली पदों की कमी को दूर किया जा सकेगा.

625 सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती की स्वीकृति: भर्ती के स्वीकृत पदों में सहायक प्राध्यापक के 625 पद शामिल किए गए हैं. इन पदों पर भर्ती होने से महाविद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता और शोध कार्यों में सुधार देखने को मिलेगा.

क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों पर भर्ती: क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है. इन पदों की नियुक्ति से महाविद्यालयों में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा. खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

ग्रंथपाल के 50 पदों पर भर्ती: इसके अलावा ग्रंथपाल (librarian) के 50 पदों पर भी भर्ती की स्वीकृति दी गई है. ग्रंथपालों की नियुक्ति से पुस्तकालयों का बेहतर संचालन होगा और विद्यार्थियों को पढ़ने और दूसरी तैयारियों के लिए व्यवस्थित रूप से किताबें उपलब्ध हो सकेगी.

सीएम साय ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण वातावरण निर्मित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. महाविद्यालयों में रिक्त 700 पदों पर भर्ती होने से न केवल महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर सुदृढ़ होगा, बल्कि छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सीखने के अवसर भी मिलेंगे. यह पहल आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सशक्त बनाने के साथ शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करेगी.

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है. शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती की स्वीकृति इसी दिशा में एक बड़ा निर्णय है। इस पहल से एक ओर जहां युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. वहीं दूसरी ओर प्रदेश की उच्च शिक्षा प्रणाली को नई मजबूती मिलेगी. वित्त विभाग द्वारा दी गई यह अनुमति भविष्य की पीढ़ी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगी.

रायपुर में बाबा बागेश्वर लगाएंगे दिव्य दरबार, 4 से 8 अक्टूबर तक होगा आयोजन, जानिए पूरी डिटेल
बस्तर में नए सुरक्षा कैंपों से नक्सलवाद पर अटैक, नियद नेल्लानार से हो रहा विकास और सुरक्षा का विस्तार
छत्तीसगढ़ में बैकफुट पर नक्सली, सरेंडर की संख्या बढ़ी, जानिए टॉप नक्सली लीडर्स और आत्मसमर्पण के आंकड़े

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATTISGARH GOVERNMENT JOBCG GOVERNMENT COLLEGE RECRUITMENTशासकीय महाविद्यालयों में भर्तीASSISTANT PROFESSORS BHARTIEMPLOYMENT NEWS CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.