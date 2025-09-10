ETV Bharat / state

बिहार के युवाओं को 12 सितंबर को हाथ में मिलेगी नौकरी, सैलरी भी होगी मोटी

खगड़िया में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि 12 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है.

JOB CAMP IN KHAGARIA
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2025 at 10:36 AM IST

Updated : September 10, 2025 at 11:06 AM IST

खगड़िया: शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम संसाधन विभाग द्वारा लगातार जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में अब जिला नियोजनालय खगड़िया द्वारा 12 सितंबर 2025 को एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है.

Sales Executive के पद पर होगी भर्ती: यह रोजगार मेला युवाओं को नौकरी का सुनहरा मौका देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है. जॉब कैंप में निजी क्षेत्र की कृषि कार्य से जुड़ी कंपनी Shivashakti Agritec Limited शामिल हो रही है, जो बिहार में Sales Executive के पद पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करेगी.

12 सितंबर को लगेगा रोजगार मेला (ETV Bharat)

12वीं पास होना अनिवार्य: खगड़िया जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कंपनी ने Sales Executive पद के लिए 18 रिक्तियां घोषित की गई हैं. आवेदक की आयु 20 से 39 वर्ष के बीच होनी चाहिए और 12वीं पास या उससे ऊपर की योग्यता आवश्यक है.

उम्मीदवारों को मिलेगी मोटी नौकरी: उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को ₹9300 से ₹14000 तक की सैलरी मिलेगी. साथ ही PF, बोनस, मेडिक्लेम और इंसेंटिव जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी. इच्छुक उम्मीदवारों को 12 सितंबर की सुबह 10:00 बजे जिला नियोजनालय खगड़िया में उपस्थित होना होगा.

उम्मीदवारों के पास होने चाहिए ये दस्तावेज: आवेदकों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड साथ में लाने होंगे. इस जॉब कैंप में भागीदारी पूरी तरह नि:शुल्क है. नियोजनालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि नियोजक निजी क्षेत्र का है, इसलिए भर्ती से जुड़ी सभी शर्तों के लिए कंपनी स्वयं जिम्मेदार होगी.

''जॉब कैंप में भाग लेना पूरा निशुल्क है. इच्छुक उम्मीदवार से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा. Sales Executive के पद पर भर्ती की जाएगी. PF, बोनस और मेडिक्लेम समेत तमाम सुविधाएं दी जाएंगी''. - राणा अमितेश, खगड़िया जिला नियोजन पदाधिकारी

