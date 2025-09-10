ETV Bharat / state

बिहार के युवाओं को 12 सितंबर को हाथ में मिलेगी नौकरी, सैलरी भी होगी मोटी

September 10, 2025

खगड़िया: शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम संसाधन विभाग द्वारा लगातार जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में अब जिला नियोजनालय खगड़िया द्वारा 12 सितंबर 2025 को एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है. Sales Executive के पद पर होगी भर्ती: यह रोजगार मेला युवाओं को नौकरी का सुनहरा मौका देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है. जॉब कैंप में निजी क्षेत्र की कृषि कार्य से जुड़ी कंपनी Shivashakti Agritec Limited शामिल हो रही है, जो बिहार में Sales Executive के पद पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करेगी. 12 सितंबर को लगेगा रोजगार मेला (ETV Bharat) 12वीं पास होना अनिवार्य: खगड़िया जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कंपनी ने Sales Executive पद के लिए 18 रिक्तियां घोषित की गई हैं. आवेदक की आयु 20 से 39 वर्ष के बीच होनी चाहिए और 12वीं पास या उससे ऊपर की योग्यता आवश्यक है.

