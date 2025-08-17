बेगूसराय: जिले के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर आने वाला है. श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजनालय बेगूसराय की ओर से 23 अगस्त 2025 को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. यह मेला संयुक्त श्रम भवन (आईटीआई मैदान के पास) बेगूसराय में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा.

ऑपरेटर पद पर होगी भर्ती: जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनी GSA Foundation भर्ती करेगी. कंपनी को CNC मशीन ऑपरेटर पद के लिए उम्मीदवार चाहिए.

18 से 36 वर्ष के लोग योग्य: CNC मशीन ऑपरेटर के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन रखी गई है. वहीं, आयु सीमा 18 से 36 वर्ष तय की गई है, जबकि केवल पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे.

अहमदाबाद में होगी नियुक्ति: चयनित उम्मीदवारों को ₹18,600 से ₹23,000 तक मासिक वेतन दिया जाएगा. इसके अलावा पीएफ, ईएसआईसी, बस, कैंटीन और रूम की सुविधा भी दी जाएगी. कुल 100 पदों पर भर्ती होनी है और सभी चयनित युवाओं की नियुक्ति अहमदाबाद (गुजरात) में की जाएगी.

रोजगार मेले में पहुंचें ज्यादा लोग: जिला नियोजनालय ने अपील की है कि अधिक से अधिक युवा इस मौके का लाभ उठाएं और रोजगार मेले में शामिल हों. साथ ही मीडिया संस्थानों से भी इसे व्यापक स्तर पर प्रचारित करने का आग्रह किया गया है.

इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं उम्मीदवार: इस रोजगार मेले में युवा ना सिर्फ नौकरी से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि मौके पर ही अपना आवेदन और बायोडाटा जमा करके इंटरव्यू में भी शामिल हो सकते हैं.

