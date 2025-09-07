ETV Bharat / state

धनबाद खदान हादसा: मृतक के आश्रितों को नियोजन और 20-20 लाख मुआवजा

मीटिंग में आउटसोर्सिंग प्रबंधन और मृतकों के परिजन ( Etv Bharat )

धनबादः बीसीसीएल कतरास एरिया चार के अंगारपथरा ओपी क्षेत्र में संचालित आउटसोर्सिंग की ओपन कास्ट परियोजना में शुक्रवार को हुए खदान हादसे में कंपनी के छह कर्मियों की मौत हो गई थी. उनके शव बीसीसीएल की माइंस रेस्क्यू टीम और एनडीआरएफ की टीम द्वारा निकाले जाने के बाद परिजन और ट्रेड यूनियन के नेताओं के साथ आउटसोर्सिंग प्रबंधन की वार्ता हुई. वार्ता में मृतक के आश्रितों को मुआवजा और नियोजन देने पर सहमति बनी है. वार्ता में आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक राणा चौधरी भी मौजूद थे.

मजदूरों के दाह संस्कार के लिए 50 हजार रुपए दिए जाएंगे

आउटसोर्सिंग प्रबंधक राणा चौधरी ने बताया कि वार्ता में मुआवजा और नियोजन पर सहमति बनी है. हादसे में जान गंवाने वाले मृतक के आश्रितों को 20-20 लाख रुपए की राशि उम्र के अनुसार चेक के माध्यम से 15 दिनों के अंदर दी जाएगी. इसके अलावा आश्रित को 15 लाख की राशि प्रदान की जाएगी. मृतक के आश्रित को एक नियोजन कंपनी में दिया जाएगा.

आउटसोर्सिंग प्रबंधक एवं अन्य का बयान (Etv Bharat)

प्रबंधन के साथ सकारात्मक वार्ता से निकला समाधान

जान गंवाने वालों के आश्रित की यदि नौकरी करने की उम्र नहीं है तो उस अवस्था में उनके आश्रित को हाई पावर कमेटी द्वारा तय वेतनमान 60 साल की उम्र तक दिया जाएगा. इसके साथ ग्रुप इंश्योरेंस की राशि और दाह संस्कार के लिए तत्काल 50 हजार रुपए दिये जाएंगे.

वहीं ट्रेड यूनियन के नेताओं ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले आश्रितों के लिए प्रबंधन के साथ सकारात्मक वार्ता हुई है. साथ ही भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इस बात का भी विशेष ख्याल कंपनी रखेगी.