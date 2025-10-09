ETV Bharat / state

भोरमदेव शक्कर कारखाना में कर्मचारियों का आंदोलन, तीन सूत्रीय मांगों को लेकर काम ठप

भोरमदेव शक्कर कारखाना में कर्मचारियों का आंदोलन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : October 9, 2025 at 3:41 PM IST 2 Min Read