भोरमदेव शक्कर कारखाना में कर्मचारियों का आंदोलन, तीन सूत्रीय मांगों को लेकर काम ठप
भोरमदेव शक्कर कारखाना के नियमित कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2025 at 3:41 PM IST
कवर्धा : भोरमदेव शक्कर कारखाना के नियमित कर्मचारियों ने गुरुवार से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है.अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों कर्मचारी फैक्ट्री गेट के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं. कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होतीं. तब तक आंदोलन जारी रहेगा और फैक्ट्री का उत्पादन कार्य ठप रहेगा.
पदोन्नति का नहीं मिला लाभ : कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिन्हा ने बताया कि अप्रैल 2023 से महंगाई भत्ते में कोई वृद्धि नहीं की गई है. इसके अलावा 20 वर्षों से लगातार सेवा देने वाले कर्मचारियों को अब तक पदोन्नति का लाभ नहीं मिला है.
सेवानिवृत्ति की कगार पर पहुंचे कई कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान भी नहीं किया गया है. इन सभी मुद्दों को लेकर कर्मचारी लंबे समय से शासन-प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई - नरेंद्र सिन्हा, अध्यक्ष कर्मचारी संघ
तीन दिन पहले हुआ था टूल डाउन : कुछ दिन पहले कर्मचारियों ने तीन दिनों तक टूल डाउन आंदोलन कर अपनी नाराजगी जताई थी. तब भी शासन ने उनकी मांगों को अनदेखा कर दिया.कर्मचारियों का कहना है कि जब तक तीनों प्रमुख मांगें महंगाई भत्ता वृद्धि, पदोन्नति लाभ और ग्रेच्युटी भुगतान पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
शक्कर उत्पादन पर पड़ा असर : इस हड़ताल का असर अब शक्कर उत्पादन कार्य पर भी दिखाई देने लगा है. फैक्ट्री का संचालन ठप होने से गन्ना आपूर्ति प्रभावित हो रही है और उत्पादन लाइन पूरी तरह रुक गई है.कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक भोरमदेव शक्कर कारखाना का पहिया नहीं घूमेगा.
