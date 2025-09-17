ETV Bharat / state

आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी से कर्मचारियों में नाराजगी, जल्द से जल्द कमीशन गठन करने की मांग

रांची: केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी. करीब नौ महीने बाद भी आयोग की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, जिससे इसकी मांग तेज होने लगी है. कर्मचारी संघ का मानना ​​है कि मोदी सरकार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान लिए गए फैसले के अनुरूप जनवरी 2026 से कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ मिले, इसके लिए अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा कर आयोग का गठन तुरंत करे.

झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा का मानना ​​है कि भाजपा सरकार को अपना वादा पूरा करते हुए कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ दिलाने के लिए तुरंत आयोग का गठन करे.

झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा का बयान (Etv Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि हर दस साल में वेतन पुनरीक्षण होता है, जिसके तहत कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग का लाभ मिला था. केंद्र सरकार को तुरंत आठवें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए, क्योंकि सरकार आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर विचार करेगी, जिसमें कम से कम छह महीने लगेंगे. हालांकि, सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई पहल नहीं की है.

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उम्मीद है कि बिहार चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन पर विचार करेगी. अगर यह पहल होती है, तो जनवरी 2026 से कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है. अगर ऐसा नहीं होता है, तो कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान होगा और महासंघ जल्द ही इस संबंध में एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा.

वेतन पुनरीक्षण से कर्मचारियों को होगा आर्थिक लाभ