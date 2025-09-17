ETV Bharat / state

आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी से कर्मचारियों में नाराजगी, जल्द से जल्द कमीशन गठन करने की मांग

केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी से कर्मचारी नाराज हैं, जल्द आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं.

कॉन्सेप्ट इमेज
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2025 at 7:28 PM IST

रांची: केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी. करीब नौ महीने बाद भी आयोग की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, जिससे इसकी मांग तेज होने लगी है. कर्मचारी संघ का मानना ​​है कि मोदी सरकार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान लिए गए फैसले के अनुरूप जनवरी 2026 से कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ मिले, इसके लिए अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा कर आयोग का गठन तुरंत करे.

झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा का मानना ​​है कि भाजपा सरकार को अपना वादा पूरा करते हुए कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ दिलाने के लिए तुरंत आयोग का गठन करे.

झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा का बयान

ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि हर दस साल में वेतन पुनरीक्षण होता है, जिसके तहत कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग का लाभ मिला था. केंद्र सरकार को तुरंत आठवें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए, क्योंकि सरकार आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर विचार करेगी, जिसमें कम से कम छह महीने लगेंगे. हालांकि, सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई पहल नहीं की है.

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उम्मीद है कि बिहार चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन पर विचार करेगी. अगर यह पहल होती है, तो जनवरी 2026 से कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है. अगर ऐसा नहीं होता है, तो कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान होगा और महासंघ जल्द ही इस संबंध में एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा.

वेतन पुनरीक्षण से कर्मचारियों को होगा आर्थिक लाभ

समय पर वेतन संशोधन से केंद्र और राज्य सरकारों में कार्यरत कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा. हालांकि, केंद्र और राज्य सरकारों पर वित्तीय दबाव निश्चित रूप से बढ़ेगा. इन सबके बीच, उम्मीद है कि केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही इस दिशा में पहल करेगी और कर्मचारियों को त्योहारी तोहफे के रूप में आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करेगी.

गौरतलब है कि संसद के पिछले मानसून सत्र के दौरान, आठवें वेतन आयोग के गठन के संबंध में टीआर बालू और आनंद भदौरिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग को अधिसूचित करने के बाद की जाएगी. उन्होंने सदन को बताया कि इस संबंध में रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं. जाहिर है, कोई समय सीमा न होने के कारण अब कर्मचारियों का धैर्य जवाब दे रहा है.

