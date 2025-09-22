बजट घोषणाएं लागू नहीं होने से नाराज कर्मचारी, 24 सितंबर को शहीद स्मारक पर प्रदेशव्यापी धरना
कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले प्रदेश भर के कर्मचारी संगठनों ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी.
जयपुर: इस वर्ष बजट में राज्य कर्मचारियों के लिए घोषणाओं को अमलीजामा नहीं पहनाने को लेकर कर्मचारी संगठन आरपार की लड़ाई के मूड में हैं. कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. राज्य कर्मचारी संगठनों ने 24 सितंबर को प्रदेशव्यापी धरने का ऐलान किया.
राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ और महामंत्री कुलदीप यादव ने सोमवार को मीडिया को बताया कि राज्य सरकार ने बजट में कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की. इनमें एक भी धरातल पर नहीं उतरी. कई बार मुख्य सचिव को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. नाराज कर्मचारी अब मांगें मनवाने को सड़क पर उतरेंगे. 24 सितंबर को सुबह 11 बजे शहीद स्मारक पर सांकेतिक धरना देंगे. इसके बाद सरकार नहीं चेती तो प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे.
19 मार्च को दिया ज्ञापन: राठौड़ ने कहा कि हमने इस मामले को लेकर 19 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया. सरकार बने दो साल हो गए, लेकिन कर्मचारी हितों के लिए बड़े काम नहीं किए. वेतन विसंगति को लेकर खेमराज कमेटी बनाई, लेकिन रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई. सरकार को अब नई कमेटी बनाकर गंभीरता से विचार करना चाहिए. ठेके कर्मचारियों को भी समायोजित करने की बात की थी, जो अभी तक नहीं हुई.
ये हैं मांगें: राठौड़ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के कार्मिकों को 10% ग्रामीण भत्ता दिया जाए. कर्मचारियों को 300 पीएल से बढ़कर सेवानिवृत्ति तक लागू करना चाहिए. ठेके और संविदा कर्मचारियों को बोनस अंक देकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में शामिल करना चाहिए. इससे पहले 24 सितंबर के धरने को लेकर राज्य कर्मचारी संघ और अन्य कर्मचारी संगठनों से भी समर्थन मांगा. कार्यालयों में जाकर भी उनसे संपर्क किया जा रहा है.