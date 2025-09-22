ETV Bharat / state

बजट घोषणाएं लागू नहीं होने से नाराज कर्मचारी, 24 सितंबर को शहीद स्मारक पर प्रदेशव्यापी धरना

राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के पदाधिकारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: इस वर्ष बजट में राज्य कर्मचारियों के लिए घोषणाओं को अमलीजामा नहीं पहनाने को लेकर कर्मचारी संगठन आरपार की लड़ाई के मूड में हैं. कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. राज्य कर्मचारी संगठनों ने 24 सितंबर को प्रदेशव्यापी धरने का ऐलान किया. राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ और महामंत्री कुलदीप यादव ने सोमवार को मीडिया को बताया कि राज्य सरकार ने बजट में कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की. इनमें एक भी धरातल पर नहीं उतरी. कई बार मुख्य सचिव को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. नाराज कर्मचारी अब मांगें मनवाने को सड़क पर उतरेंगे. 24 सितंबर को सुबह 11 बजे शहीद स्मारक पर सांकेतिक धरना देंगे. इसके बाद सरकार नहीं चेती तो प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे. राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष बोले... (ETV Bharat Jaipur)

