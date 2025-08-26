ETV Bharat / state

टैक्स कलेक्टर नकुल तिर्की की मौत से आक्रोश, निगम कर्मियों ने हड़ताल का दिया अल्टीमेटम - RANCHI MUNICIPAL CORPORATION

रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर नकुल तिर्की की इलाज के दौरान मौत से कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी.

धरने पर बैठे मृतक के परिजन एवं अन्य (Etv Bharat)
Published : August 26, 2025 at 7:19 PM IST

रांची: राज्य की राजधानी रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर नकुल तिर्की की वेल्लोर में इलाज के दौरान मौत हो गई. वह पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे और वहीं इलाजरत थे. लेकिन उनकी मौत के बाद निगम प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं. परिजनों ने आरोप लगाया कि समय पर छुट्टी स्वीकृत न करने और वेतन रोक देने के कारण उनका इलाज प्रभावित हुआ. अगर समय पर वेतन जारी कर दिया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी.

कर्मियों में आक्रोश, निगम मुख्यालय पर धरना

नकुल तिर्की की मौत की खबर जैसे ही रांची पहुंची, नगर निगम के कर्मियों में गुस्सा फूट पड़ा. मंगलवार को बड़ी संख्या में कर्मचारी रांची नगर निगम मुख्यालय के सामने इकट्ठा हुए और धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. उनका आरोप है कि निगम प्रशासन की संवेदनहीनता ने न केवल एक कर्मी की जान ले ली है, बल्कि उसके परिवार वालों को भी संकट में डाल दिया है.

टैक्स कलेक्टर की मौत से गुस्साए लोगों का धरना (Etv Bharat)

कर्मचारी संघ का आरोप

नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश राम ने इस दौरान कहा कि जब नकुल तिर्की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, तब भी अफसरों ने उनका वेतन रोक दिया. यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि अपराध है. उन्होंने कहा कि अगर निगम समय पर वेतन का भुगतान करता तो परिवार को इलाज कराने में दिक्कत नहीं होती.

नरेश राम ने साफ चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और तब तक कामकाज ठप रहेगा जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं.

कर्मचारी संघ की मांगें

कर्मचारी संघ ने चार प्रमुख मांगें रखीं हैं जो इस प्रकार हैंः

  • नकुल तिर्की के परिवार को तुरंत पारिवारिक पेंशन दी जाए.
  • उनकी शेष सेवा अवधि का पूरा बकाया वेतन और लाभ एकमुश्त परिजनों को दिया जाए.
  • उनकी पत्नी को अनुकंपा पर नगर निगम में नियुक्ति दी जाए.
  • दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने वेतन रोका.

पत्नी की गुहार

धरना स्थल पर नकुल तिर्की की पत्नी भी मौजूद थीं. उन्होंने नम आंखों से कहा कि परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है. उनके छोटे-छोटे बच्चों का भविष्य अधर में है. उन्होंने नगर निगम से गुहार लगाई कि उन्हें मुआवजा, पेंशन और अनुकंपा पर नौकरी दी जाए ताकि उनका परिवार बिखरने से बच सके.

हड़ताल की चेतावनी

कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर तुरंत विचार नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे. इससे न केवल नगर निगम का प्रशासनिक कामकाज ठप हो जाएगा, बल्कि शहर की सफाई व्यवस्था और अन्य जन सेवाएं भी प्रभावित होंगी.

प्रशासन पर सवाल

नकुल तिर्की की मौत और वेतन रोके जाने का मामला अब निगम प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है. कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि यह पहली बार नहीं है जब निगम के अधिकारियों ने कर्मचारियों के प्रति संवेदनहीनता दिखाई हो. उनका कहना है कि अगर सरकार और प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो यह विरोध और व्यापक रूप ले सकता है.

अब निगाहें नगर निगम प्रशासन और राज्य सरकार की ओर हैं कि वे इस मामले पर क्या निर्णय लेते हैं. क्या नकुल तिर्की के परिवार को न्याय मिलेगा या फिर यह मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा. हालांकि इस मामले पर अभी तक निगम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

