कर्मचारी संगठनों का सरकार को अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी तो दिल्ली कूच करेंगे
वेतन विसंगति, ठेका कर्मचारियों को नियमित करने सहित कई अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों का शहीद स्मारक पर धरना.
Published : September 24, 2025 at 2:38 PM IST
जयपुर: कर्मचारियों के लिए बजट में की गई घोषणाओं के अभी तक भी धरातल पर नहीं उतरने से नाराज कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए बुधवार को शहीद स्मारक पर धरना दिया और सरकार को चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो दिल्ली कूच करेंगे. वेतन विसंगति, ठेका कर्मचारियों को नियमित करने सहित के अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी संगठनों ने बुधवार को राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत के बैनर तले शहीद स्मारक पर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. धरने के पश्चात 16 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा.
धरने के दौरान राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि पिछले कई महीनों से सरकार को ज्ञापन देते आ रहे हैं. सरकार ने बजट में कई ऐसी घोषणाएं कर्मचारियों के लिए की है, जिनको आज तक पूरा नहीं किया गया है. डेडलाइन भी जारी कर दी, उसके बावजूद भी उन घोषणाओं को धरातल पर नहीं उतारा गया है. वहीं, सरकार में भी कर्मचारियों की कोई सुनने वाला नहीं है. इसी को लेकर कर्मचारी आज धरने पर बैठे हैं.
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की वेतन विसंगति का मामला हो, चयनित वेतन का मामला हो, इनका अभी तक समाधान नहीं किया गया है. वहीं, पूर्ववर्ती सरकार ने ठेका कर्मचारियों को नियमित करने के लिए आरएलएसडीसी का गठन किया था. इस सरकार ने सत्ता में आते ही उसका नाम बदल दिया और कार्मिक विभाग के अधीन नई संस्था बना दी, लेकिन उसमें भी अभी तक काम नहीं शुरू किया गया, जिसके चलते ठेका कर्मचारियों को शोषण का शिकार होना पड़ रहा है. राठौड़ ने कहा कि इसके अलावा जनता जल योजना, रसोई में काम करने वाले कर्मचारी, चौकीदार, आंगनवाड़ी किसी को भी नियमित नहीं किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से न तो कर्मचारियों से कोई संवाद किया जा रहा है, न ही उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है.
आज सरकार को जगाने का दिन : राठौड़ ने कहा कि आज हमने धरने के जरिए पौने दो साल से सोई हुई सरकार को जगा रहे हैं. सरकार नहीं जागती है तो हम प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे और फिर भी सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो फिर हम दिल्ली कूच करेंगे. उन्होंने कहा कि धरने के पश्चात शाम को हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे.
पर्ची सरकार कर्मचारी की सुध नहीं ले रही : कर्मचारी नेता कुलदीप यादव ने कहा कि इस सरकार से कर्मचारियों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब से यह सरकार आई है तब से ही पर्ची सिस्टम चल रहा है. राजस्थान की जनता और कर्मचारियों को भी यह पर्ची के माध्यम से ही सुनना चाह रहे हैं. हम अब तक इनको 16 ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन एक भी मांगें पूरी नहीं की गई हैं. जबकि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर्मचारी करते हैं. गांव-ढाणी तक योजनाओं को कर्मचारी लेकर जाते हैं. अब मजबूरी में हमको आज यहां पर धरना देना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई लंबी होगी. हम सरकार को चैन की नींद नहीं सोने देंगे.
कुलदीप यादव ने कहा कि इस सरकार में न मुख्यमंत्री को अनुभव है और न ही मंत्रियों को अनुभव है. अनुभव होता तो कर्मचारियों की यह स्थिति नहीं होती. पौने दो साल हो गए और कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ रहा है. यादव ने कहा कि कर्मचारियों के लिए बजट में की गई घोषणाओं को पूरा करने की डेडलाइन 23 जून थी, लेकिन अब सितंबर भी जाने को है. अभी तक एक भी योजना धरातल पर नहीं उतरी है. सरकार को कर्मचारी महासंघ से सकारात्मक वार्ता करनी चाहिए और जो भी हमारी मांगें हैं उनको पूरा करना चाहिए, नहीं तो इस बार हम सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे.