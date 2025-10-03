ETV Bharat / state

बोकारो स्टील प्लांट हादसा: ठेका मजदूर बृजेश माहथा की मौत से मचा हड़कंप, परिजनों ने किया हंगामा

बोकारो: बोकारो स्टील प्लांट के एसएमएस-2 में 28 सितंबर को हुए हादसे ने शुक्रवार को नया मोड़ ले लिया. हादसे में झुलसे तीन ठेका मजदूरों में से एक, 27 वर्षीय बृजेश महथा ने बोकारो जनरल अस्पताल (बीजीएच) में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मौत की खबर मिलते ही बीजीएच परिसर में ग्रामीणों और महथा समाज के लोगों का जमावड़ा लग गया.

मृतक बृजेश महथा चंदनकियारी प्रखंड के दमुडीह गांव का निवासी था और श्री महावीर कंस्ट्रक्शन के अधीन ठेका मजदूर के रूप में कार्यरत था. हादसे के बाद बीजीएच पहुंचे कांग्रेस नेता जवाहरलाल महथा ने परिजनों की ओर से आवाज बुलंद की. उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) प्रबंधन से मृतक के परिवार को तत्काल नौकरी का ऑफर लेटर और मुआवजा प्रदान करने की मांग की. प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि नियमानुसार पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी.

स्थानीय कांग्रेस नेता जवाहर माहथा का बयान (Etv Bharat)

प्रबंधन ने जताया शोक, दी सहायता की बात

बीएसएल के संचार प्रमुख मणिकांत धान ने बताया कि 29 सितंबर को एसएमएस-2 में हुई दुर्घटना में घायल ठेका श्रमिक बृजेश महथा का 3 अक्टूबर को सुबह बीजीएच में इलाज के दौरान निधन हो गया. उन्होंने कहा कि बीएसएल और अस्पताल प्रबंधन के अथक प्रयासों के बावजूद श्रमिक के दुखद निधन से इस्पात परिवार शोकाकुल है और पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है.