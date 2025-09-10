ETV Bharat / state

आपदा में मददगार बनेंगे ड्रोन, शुरू हुई डेमोंसट्रेशन की प्रक्रिया, जल्द होगी खरीद

देहरादून: उत्तराखंड में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते आपदा जैसे हालात बनते रहते हैं. खासकर मानसून सीजन के दौरान प्रदेश के पर्वतीय में स्थितियां काफी अधिक गंभीर हो जाती हैं. जिसके चलते आपदा के दौरान राहत बचाव कार्यों के साथ ही खाद्य सामग्रियों को पहुंचने में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है. कई बार मौसम खराब होने के चलते हेलीकॉप्टर भी कामयाब नहीं हो पाते हैं. ऐसे में अब आपदा प्रबंधन विभाग किसी भी आपदा के दौरान हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के साथ ही अब ड्रोन की उपयोगिता को बढ़ाए जाने पर भी जोर दे रहा है. इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने पहल शुरू कर दी है.

उत्तराखंड में अगस्त महीने में हुई भारी बारिश के चलते उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल समेत अन्य जिलों में स्थितियां काफी गंभीर ही गई. जिसे चलते राहत बचाव कार्यों के साथ ही प्रभावितों को खाद्य सामग्री यहां पहुंचने में हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी. इस भीषण आपदा की वजह से सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था. यही नहीं, हेलीकॉप्टर से खाद्य सामग्रियां एक जगह पहुंचा दी गई लेकिन अलग-अलग जगह तक खाद्य सामग्रियों को पहुंचाना विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनी रही. जिसको देखते हुए अब आपदा प्रबंधन विभाग हाईटेक ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है. जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए खाद्य सामग्री समेत दवाइयां और अन्य जरूरी चीजों को आसानी से पहुंचा जा सके.

इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ड्रोन बनाने वाली तमाम कंपनियां से बातचीत भी शुरू कर दी है. साथ ही हाईटेक ड्रोन का डेमोंसट्रेशन भी ले रहा है. जिससे ऐसे ड्रोन को आपदा प्रबंधन विभाग में शामिल किया जाए, जिसके जरिए आपदा के दौरान राहत बचाव कार्यों में बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सके. वर्तमान समय में तमाम हाईटेक ड्रोन उपलब्ध हैं. जिसके जरिए 5 किलोमीटर दूरी तक 10 किलो वजन समान को आसानी से पहुंचाया जा सकता है. आपदा प्रबंधन विभाग ऐसे हाईटेक ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है.