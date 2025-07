ETV Bharat / state

सम्राट चौधरी की जुबान फिसली, लालू यादव को कहा 'चोरवा', बोले-'बछड़ा का चारा खाया' - SAMRAT CHAUDHARY

सोमवार को गयाजी में सम्राट चौधरी

गया: सोमवार को गयाजी में सम्राट अशोक सम्मान समारोह में भाषण के दौरान सम्राट चौधरी की जुबान फिसल गयी. उन्होंने लालू प्रसाद यादव को 'चोरवा' कह डाला. कहा कि लालू यादव ने गाय के बछड़े का चारा खाया. डिप्टी सीएम गयाजी में कुशवाहा समाज को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने जनता से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के लिए समर्थन मांगा. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी बिहार-झारखंड बंटवारा और दोनों राज्यों के बजट पर चर्चा कर रहे थे. सम्राट चौधरी ने कहा कि जब सीएम नीतीश कुमार को सत्ता मिली, उस समय बिहार का बजट 23 हजार करोड़ रुपया था. उन्होंने कहा कि जब बिहार-झारखंड का बंटवारा हो रहा था तो चर्चा थी कि झारखंड में राज्य रेवन्यू चला गया. 23 हजार करोड़ की राशि में बिहार के हिस्सेदारी में 87 प्रतिशत झारखंड से आता था और 13 प्रतिशत बिहार से आता था. सोमवार को गयाजी में सम्राट चौधरी (Etv Bharat) "उस समय लोग कहते थे कि बिहार में दो ही चीज बचा है, एक बालू और दूसरा लालू. वही बालू 'चोरवा' का काम आ जाता था. जो गाय के बेजुबान बछड़ा का चारा खा जाता हो, क्या उसको सत्ता देनी है?" -सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार

