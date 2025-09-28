ETV Bharat / state

सरोगेट गायों में ट्रांसफर किया गया गंगातीरी और साहीवाल गायों का भ्रूण; BHU को मिली बड़ी सफलता

FVAS विशेषज्ञ डॉ. मनीष कुमार ने बताया कि एक प्रोजेक्ट के तहत सरोगेट गायों में भ्रूण प्रत्यारोपण को लेकर प्रयास किया जा रहा है.

BHU को मिली बड़ी सफलता.
BHU को मिली बड़ी सफलता. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 7:14 AM IST

वाराणसी: देशी नस्ल की गायों के संरक्षण की दिशा में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने बड़ी सफलता हासिल की है. गायों में अच्छी गुणवत्ता वाले भ्रूण सफलतापूर्वक ट्रांसफर किए गए. बीएचयू के साउथ कैंपस स्थित कृषि विज्ञान संस्थान बरकछा के वेटरनरी एवं पशु विज्ञान संकाय ने गायों में सफलतापूर्वक भ्रूण प्रत्यारोपित किए हैं. इसमें दो डोनर गायों साहीवाल और एक गंगातीरी से भ्रूण एकत्र कर सरोगेट गायों में ट्रांसफर किए गए.

एफवीएएस विशेषज्ञ डॉ. मनीष कुमार ने बताया कि एक प्रोजेक्ट के तहत सरोगेट गायों में भ्रूण प्रत्यारोपण को लेकर प्रयास किया जा रहा है. इसी क्रम में परिसर में दो महत्वपूर्ण नस्लों पर काम किया गया. उन्होंने बताया कि गंगातीरी गाय से 7 और साहीवाल गाय से 11 भ्रूण प्राप्त किए गए.

इन्हें बाद में सरोगेट गायों में प्रत्यारोपित किया गया है. यह उपलब्धि बीएचयू की पशुपालन प्रजनन क्षेत्र में बढ़ती वैज्ञानिक क्षमता को दर्शाने वाली है. इसके जरिए हम देशी नस्लों को बचाने और सुधारने के लिए बड़ा प्रयास कर सकते है.

आधुनिक तकनीकों का होगा प्रयोग: डॉ. मनीष कुमार ने बताया कि हम मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर (MOET) जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली देशी नस्लों की वृद्धि को तेजी से संभव बना रहे हैं.

आगे हमारी योजना है कि इन-विट्रो एम्ब्रियो प्रोडक्शन (IVEP) और एंब्रियो ट्रांसफर (ET)तकनीकों का भी उपयोग करें. इससे गंगातीरी नस्ल के संरक्षण में बहुत मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि अब तक 4 मादा बछियों का जन्म हो चुका है और 3 गायें एमओईटी तकनीक से गर्भ धारण कर चुकी हैं.

गाय दुग्ध उत्पादन का महत्वपूर्ण आधार: डॉ. मनीष ने कहा कि ऐसे प्रयास साहीवाल और गंगातीरी जैसी नस्लों की उत्पादकता, संख्या और संरक्षण को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. यह नस्लें न केवल सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता और दूध की गुणवत्ता जैसी आनुवंशिक विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं. इसकी बहुत डिमांड भी रहती है.

इसी तरह गंगातीरी विशिष्ट नस्ल है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों और बिहार के कुछ हिस्सों में पाई जाती है. यह महत्त्वपूर्ण दोहरे उपयोग की नस्ल है, जो अपनी उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता, कठोर जलवायु में जीवित रहने की क्षमता, हल खींचने की ताकत और दुग्ध उत्पादन के लिए जानी जाती है. यह नस्ल कम लागत में अच्छी तरह फिट बैठती है और छोटे किसानों के लिए दुग्ध उत्पादन का महत्वपूर्ण आधार है.

