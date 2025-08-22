फरीदाबाद: हरियाणा के गुरुग्राम में यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. आज यानी शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर कर दिया. मुठभेड़ ग्रेटर फरीदाबाद में फरीदपुर-तिगांव रोड पर हुई. पुलिस ने बताया कि आरोपी फरीदाबाद में छिपा हुआ था. इसकी सूचना मिलते ही फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच टीम उसे पकड़ने के लिए पहुंची. इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लग गई. फिलहाल आरोपी को अस्पताल में भर्ती किया गया है.

फरीदाबाद का रहने वाला है आरोपी: जानकारी के मुताबिक, कार्रवाई डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 और सेंट्रल की संयुक्त टीम ने की है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान इशांत गांधी निवासी पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद के रूप में हुई है. वह यूट्यूब एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था. पुलिस टीम लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी.

पुलिस खंगाल रही रिकॉर्ड: गुरुवार को ही पुलिस को सूचना मिल गई थी कि आरोपी फरीदपुर गांव के पास देखा गया है. इसके बाद क्राइम ब्रांच टीम ने इलाके में घेराबंदी कर ली. खुद को घिरा देखकर आरोपी ने पुलिस टीम पर चार राउंड फायर कर दिए. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगने से वह घायल हो गया. जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी इशांत गांधी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है. उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं. अधिकारियों का कहना है कि फरार बदमाशों की भी तलाश की जा रही है.

क्या है मामला?: जानकारी के लिए बता दें कि यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर 17 अगस्त को सुबह करीब 5.30 बजे 24 राउंड फायरिंग की गई थी. घर के दरवाजे, खिड़की और छत की सीलिंग पर गोलियां लगी थी. फायरिंग करते हुए आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था. इसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी.

