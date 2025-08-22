ETV Bharat / state

एल्विश यादव के घर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार, फरीदाबाद पुलिस ने किया एनकाउंटर, पैर में लगी गोली - ELVISH YADAV HOUSE FIRING CASE

यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया. मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है.

एल्विश यादव के घर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार
एल्विश यादव के घर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 22, 2025 at 11:11 AM IST

2 Min Read

फरीदाबाद: हरियाणा के गुरुग्राम में यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. आज यानी शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर कर दिया. मुठभेड़ ग्रेटर फरीदाबाद में फरीदपुर-तिगांव रोड पर हुई. पुलिस ने बताया कि आरोपी फरीदाबाद में छिपा हुआ था. इसकी सूचना मिलते ही फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच टीम उसे पकड़ने के लिए पहुंची. इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लग गई. फिलहाल आरोपी को अस्पताल में भर्ती किया गया है.

फरीदाबाद का रहने वाला है आरोपी: जानकारी के मुताबिक, कार्रवाई डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 और सेंट्रल की संयुक्त टीम ने की है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान इशांत गांधी निवासी पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद के रूप में हुई है. वह यूट्यूब एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था. पुलिस टीम लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी.

पुलिस खंगाल रही रिकॉर्ड: गुरुवार को ही पुलिस को सूचना मिल गई थी कि आरोपी फरीदपुर गांव के पास देखा गया है. इसके बाद क्राइम ब्रांच टीम ने इलाके में घेराबंदी कर ली. खुद को घिरा देखकर आरोपी ने पुलिस टीम पर चार राउंड फायर कर दिए. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगने से वह घायल हो गया. जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी इशांत गांधी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है. उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं. अधिकारियों का कहना है कि फरार बदमाशों की भी तलाश की जा रही है.

क्या है मामला?: जानकारी के लिए बता दें कि यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर 17 अगस्त को सुबह करीब 5.30 बजे 24 राउंड फायरिंग की गई थी. घर के दरवाजे, खिड़की और छत की सीलिंग पर गोलियां लगी थी. फायरिंग करते हुए आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था. इसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी.

ये भी पढ़ें: WATCH: एल्विश यादव के घर पर अंधाधुंध फायरिंग, 'बिग बॉस OTT 2' के विजेता के पिता बोले- लगभग 25-30...

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर हमले का CCTV आया सामने, 24 राउंड फायरिंग, भाऊ गैंग ने ली जिम्मेदारी

फरीदाबाद: हरियाणा के गुरुग्राम में यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. आज यानी शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर कर दिया. मुठभेड़ ग्रेटर फरीदाबाद में फरीदपुर-तिगांव रोड पर हुई. पुलिस ने बताया कि आरोपी फरीदाबाद में छिपा हुआ था. इसकी सूचना मिलते ही फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच टीम उसे पकड़ने के लिए पहुंची. इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लग गई. फिलहाल आरोपी को अस्पताल में भर्ती किया गया है.

फरीदाबाद का रहने वाला है आरोपी: जानकारी के मुताबिक, कार्रवाई डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 और सेंट्रल की संयुक्त टीम ने की है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान इशांत गांधी निवासी पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद के रूप में हुई है. वह यूट्यूब एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था. पुलिस टीम लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी.

पुलिस खंगाल रही रिकॉर्ड: गुरुवार को ही पुलिस को सूचना मिल गई थी कि आरोपी फरीदपुर गांव के पास देखा गया है. इसके बाद क्राइम ब्रांच टीम ने इलाके में घेराबंदी कर ली. खुद को घिरा देखकर आरोपी ने पुलिस टीम पर चार राउंड फायर कर दिए. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगने से वह घायल हो गया. जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी इशांत गांधी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है. उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं. अधिकारियों का कहना है कि फरार बदमाशों की भी तलाश की जा रही है.

क्या है मामला?: जानकारी के लिए बता दें कि यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर 17 अगस्त को सुबह करीब 5.30 बजे 24 राउंड फायरिंग की गई थी. घर के दरवाजे, खिड़की और छत की सीलिंग पर गोलियां लगी थी. फायरिंग करते हुए आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था. इसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी.

ये भी पढ़ें: WATCH: एल्विश यादव के घर पर अंधाधुंध फायरिंग, 'बिग बॉस OTT 2' के विजेता के पिता बोले- लगभग 25-30...

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर हमले का CCTV आया सामने, 24 राउंड फायरिंग, भाऊ गैंग ने ली जिम्मेदारी

For All Latest Updates

TAGGED:

ACCUSED ENCOUNTERFARIDABAD POLICE ACTIONएल्विश यादवफायरिंगELVISH YADAV HOUSE FIRING CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.