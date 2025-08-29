सिरसा: सिरसा में सीआईए ऐलनाबाद की टीम ने अंतरराज्यीय नशा तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक करोड़ रुपए के 1548 किलोग्राम चूरापोस्त जब्त किया है. इस दौरान टीम ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया. साथ ही टीम ने एक कैंटर भी जब्त किया है. फिलहाल टीम गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है.

सिरसा में एक करोड़ रुपये का चूरापोस्त जब्त (ETV Bharat)

एक करोड़ रुपये का चूरापोस्त जब्त: इस पूरे मामले की जानकारी प्रेसवार्ता कर ऐलनाबाद के सहायक पुलिस अधीक्षक फैसल खान ने दी. प्रेसवार्ता के दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक फैसल खान ने बताया कि, "यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के सहारनपुर थाने की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) से मिली सूचना के आधार पर शुरू हुई. सीआईए की टीम ने पतली डाबर बस स्टैंड डिंग रोड पर नाका लगाया. गुरुवार सुबह करीब 4 बजे टीम ने नीले तिरपाल से ढके एक कैंटर को रोका. जांच के दौरान टीम ने कैंटर से से 77 प्लास्टिक कट्टे बरामद किए, इनमें 67 काले और 10 सफेद कट्टे थे. सभी कट्टों में चूरापोस्त था. जिसका कुल वजन 1548 किलो 170 ग्राम था.टीम ने सभी चूरापोस्त के साथ कैंटर को भी जब्त कर लिया. बरामद चूरापोस्त की कीमत करीब 1,00,000,00 है. "

दो तस्कर गिरफ्तार: सहायक पुलिस अधीक्षक फैसल खान ने आगे बताया कि, "कार्रवाई के दौरान दो आरोपी भागने में कामयाब रहे. दोनों को तलाश करने के लिए छापेमारी की जा रही है. वहीं, दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें एक वाहन चालक सदाम हुसैन (हथुनिया, प्रतापगढ़, राजस्थान) और नादर खान (हथुनिया, प्रतापगढ़, राजस्थान) है. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है."

