देहरादून ISBT चौकी से 11 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, सब इंस्पेक्टर हर्ष अरोड़ा को बनाया इंचार्ज - NEW ISBT CHOWKI INCHARGE

देहरादून ISBT चौकी से 11 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर ( PHOTO- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 15, 2025 at 6:00 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 6:36 PM IST 2 Min Read

देहरादून: आईएसबीटी चौकी प्रभारी के रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने आईएसबीटी चौकी के 11 पुलिसकर्मियों का अन्य-अन्य जगह ट्रांसफर कर दिया है. इससे पहले एसएसपी ने पटेल नगर कोतवाली पहुंचकर अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करने के निर्देश दिए. देहरादून एसएसपी ने आईसीबीटी चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक हर्ष अरोड़ा को दी है. गौर है कि बुधवार शाम देहरादून विजिलेंस की टीम ने पटेलनगर कोतवाली के अंतर्गत आईएसबीटी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक देवेंद्र खुगशाल को एक लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था. मामले में एसएसपी ने अपने स्तर से कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए देवेंद्र खुगशाल को निलंबित भी कर दिया है. वहीं गुरुवार को एसएसपी अजय सिंह ने कोतवाली पटेलनगर पहुंचकर कोतवाली में नियुक्त अधिकारी और कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा की. साथ ही विवेचनाधीन मुकदमों और लंबित प्रार्थना पत्रों के संबंध में प्रभारी निरीक्षक पटेलनगर से जानकारी ली. एसएसपी ने दो उपनिरीक्षकों के ट्रांसफर किए. जिसमें उपनिरीक्षक हर्ष अरोड़ा को चौकी प्रभारी झाझरा, थाना प्रेमनगर से चौकी प्रभारी आईएसबीटी, कोतवाली पटेलनगर बनाया गया है. साथ ही उपनिरीक्षक अमित कुमार शर्मा चौकी प्रभारी झाझरा, थाना प्रेमनगर भेजा गया है. एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को कर्तव्यों के प्रति शिथिलता और लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी. साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए चौकी आईएसबीटी में नियुक्त 11 पुलिसकर्मियों को जनपद के अन्य थानों में स्थानान्तरित किया गया है. ये भी पढ़ें: भ्रष्टाचार पर विजिलेंस का कड़ा प्रहार, देहरादून में चौकी इंचार्ज 1 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार

Last Updated : May 15, 2025 at 6:36 PM IST