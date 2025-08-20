मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ वन मंडल के केल्हारी वन परिक्षेत्र में 12 हाथियों का दल विचरण कर रहा है. जिसमें एक शावक भी शामिल है. बीती रात इस दल ने ग्राम पंचायत कछौड़ में जमकर उत्पात मचाया और एक ग्रामीण की जान ले ली. मृतक की पहचान धीरज लाल के रूप में हुई है, जो कछौड़ का रहने वाला था. हाथी ने धीरज लाल को घसीटकर मार डाला.

ग्रामीणों का वन विभाग पर आरोप: ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों ने तीन घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया. इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. ग्रामीण ये भी आरोप लगाया है कि वन विभाग को पहले से ही 12 हाथियों का दल घूमने की जानकारी थी, बावजूद इसके न तो गांवों में मुनादी कराई गई, न ही कोई चेतावनी दी गई. ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि वन विभाग अक्सर हाथियों की मूवमेंट की जानकारी छिपाता है या गंभीरता से नहीं लेता. इस बार भी कोई गश्ती दल सक्रिय नहीं था. इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और वे वन विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

मनेंद्रगढ़ में हाथियों का दल (ETV Bharat Chhattisgarh)

हाथियों पर वन विभाग की नजर: वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, हाथियों का यह दल बिहारपुर वन परिक्षेत्र की ओर बढ़ रहा है. वन विभाग की टीम लगातार इस दल की निगरानी कर रही है और हाथियों की गतिविधियों पर नजर रख रही है. वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे हाथियों के दल से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और वन विभाग के निर्देशों का पालन करें.

मनेंद्रगढ़ में घूम रहे 12 हाथी (ETV Bharat Chhattisgarh)

वन विभाग ने ग्रामीणों को सलाह दी है कि वे जंगल की ओर न जाएं और खुद को सुरक्षित रखें. शाम के समय घर से बाहर न निकलें. वन विभाग की सतर्कता और ग्रामीणों की सावधानी से हाथियों के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सकता है.