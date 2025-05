ETV Bharat / state

गजराज तलाश रहे नए रास्ते, क्योंकि उनके पुश्तैनी मार्ग में खड़ा हुआ विकास का मॉडल - ELEPHANTS CORRIDOR CHHATTISGARH

हाथियों ने बदला अपना रास्ता ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 9, 2025 at 2:18 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 2:33 PM IST 10 Min Read

कोरबा: मानव के विकास के जिस मॉडल पर काम हो रहा है. पर्यावरणविद् उसकी आलोचना करते हैं. अंधाधुंध माइनिंग और कंक्रीट के जंगल को अक्सर विकास का नया सोपान बताया जाता है. लेकिन आधुनिक समाज के विकास का यह मॉडल अब वन्य प्राणियों के मार्ग की बाधा बन रहा है. इंसान जब किसी जमीन का अतिक्रमण करते हैं, तब दूसरा पक्ष कानून की सहायता लेता है. लेकिन वन्य प्राणी ऐसा नहीं कर सकते. पुरखों का रास्ता छोड़कर भटक गए हाथी: हाथियों को वन्य जीव प्राणियों में सबसे बुद्धिमान माना जाता है. गजराज पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पुरखों द्वारा इस्तेमाल किए जाने मार्गो का इस्तेमाल विचरण करने के लिए करते हैं. सालों तक वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ते का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अब हाथियों के इस मार्ग से, जिसे "हाथी कॉरिडोर" कहा जाता है. वह काफी प्रभावित हुए हैं. विकास से हाथी कॉरिडोर प्रभावित, हाथियों ने बदला रास्ता (ETV Bharat Chhattisgarh) विकास के मॉडल से हाथी कॉरिडोर प्रभावित: विकास कार्यों के कारण हाथियों के कॉरिडोर प्रभावित होने से अब हाथी नए रास्ते की तलाश में हैं. जिसके कारण वह भटककर रिहाइशी इलाकों के करीब पहुंच जाते हैं. यह परिस्थितियां वनांचल क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीण और हाथी दोनों के लिए ही मुश्किलें पैदा कर रही हैं. वन विभाग के लिए भी यह बड़ा चैलेंज है कि वह हाथियों के नए रास्तों का अध्ययन करें और इस दिशा में अपनी उर्जा लगाएं. इकोसिस्टम के लिए हाथी बहुत जरूरी (ETV Bharat Chhattisgarh) देश में हाथियों की संख्या: भारत में वर्तमान में 29000 हाथी शेष रह गए हैं. यह नवीनतम आंकड़े हैं. धीरे-धीरे इनकी संख्या घट रही है. हाथी कॉरिडोर प्रभावित होने से जितना खतरा मानव पर है, उससे ज्यादा खतरा हाथियों पर है. इन परिस्थितियों में हाथियों के सामने ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है. छत्तीसगढ़ में हाथियों की संख्या: छत्तीसगढ़ में हाथियों की संख्या 350 के करीब है. छत्तीसगढ़ के हाथी प्रभावित जिले (ETV Bharat Chhattisgarh) छत्तीसगढ़ के हाथी प्रभावित जिले: धमतरी, गरियाबंद, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, जशपुर में हाथी मौजूद हैं. जहां अक्सर हाथी रिहायशी इलाकों और जंगल के आसपास स्थित गांवों में पहुंच जाते हैं. इससे ना सिर्फ जानमाल का नुकसान होता है बल्कि कई बार हाथियों को भी खतरा रहता है. वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में 23 साल में 221 हाथियों की मौत हो चुकी है. साल 2019 से लेकर 2024 के बीच हाथियों की मौतों की संख्या ज्यादा बढ़ी है. इसके साथ ही पिछले 6 साल में हाथी मानव द्वंद में 300 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

हाथी कॉरिडोर प्रभावित हुए इससे हाथी और मानव दोनों पर संकट : छत्तीसगढ़ में पिछले एक दशक के दौरान यहां हाथियों का दखल तेजी से बढ़ा है. हालांकि हाथियों का हमेशा से ही यहां निवास रहा है. कई हाथी कॉरिडोर भी यहां दशकों से अस्तित्व में है. अन्य राज्यों से ही हाथी माइग्रेट होकर यहां आए हैं. पूर्व में जो हाथी जिले के कोरबा और कटघोरा वनमंडल में आकर लौट जाते थे, लेकिन अब यहां उनका स्थायी रहवास बन चुका है. कोरबा से लेकर सरगुजा तक के क्षेत्र में घने और समृद्ध जंगल हैं. जो हाथियों को पसंद है, यह जंगल उनके अनुकूल है. छत्तीसगढ़ में हाथियों की संख्या 350 (ETV Bharat Chhattisgarh) वन विभाग लगातार हाथी और हाथी कॉरिडोर की निगरानी करता है. विभाग का प्रयास रहता है कि इन मार्गों को मुक्त रखा जाए. मुनादी और जागरूकता के माध्यम से इन मार्गों पर लोगों का आवागमन कम किया जाए, लेकिन इन मार्गों पर भी कई विकास कार्य हुए हैं. सड़के बनी है, माईनिंग भी हुई है. पड़ोसी राज्य झारखंड और ओडिशा में भी बड़े पैमाने पर माइनिंग हुई. जिसके कारण वहां के हाथी कॉरिडोर प्रभावित हुए. जिसके परिणाम स्वरूप पड़ोसी राज्यों के हाथी भी छत्तीसगढ़ की तरफ माइग्रेट हुए. हाथियों ने नया रास्ता तैयार कर छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया. अब हाथी छत्तीसगढ़ में भी वह नए रास्ते बना रहे हैं. पूर्वजों का बताया रास्ता बदल रहे हाथी (ETV Bharat Chhattisgarh) वाइल्डलाइफ को बचाना ज्यादा जरूरी: शासकीय ईवीपीजी कॉलेज कोरबा के वनस्पति शास्त्र के सहायक प्राध्यापक डॉ संदीप शुक्ला कहते हैं "हाथी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पुरखों के दिखायए गए मार्ग का ही विचरण के लिए इस्तेमाल करते हैं. वह रास्तों को कभी नहीं भूलते. बीते कुछ सालों में जो विकास कार्य हुए हैं. जो खदान खुले हैं, सड़के बनी है. इससे हाथियों का कॉरिडोर प्रभावित हुआ है. जिसके कारण वह नए रास्ते तलाश रहे हैं. अब, जब वह नए रास्ते तलाशते हैं. तब वह रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच जाते हैं. जो हाथी मानव द्वंद का बड़ा कारण है." हाथियों के पुश्तैनी रास्ता बदलने से बढ़ा हाथी मानव द्वंद (ETV Bharat Chhattisgarh) हाथी मानव द्वंद रोकने हमें क्या करना होगा: असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप शुक्ला बताते हैं कि हमें जंगल में ही हाथियों के लिए खाना और पानी का इंतजाम करना होगा. हमें हाथियों के मार्ग को संरक्षित करना होगा. इको सिस्टम के लिए हाथी बहुत जरूरी: संदीप शुक्ला बताते हैं कि हाथी और शेर दो ऐसे वन्य प्राणी हैं. जो जंगल के लिए बेहद जरूरी हैं. अगर यह जंगल से विलुप्त हो गए. तो जंगल भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे. हाथी अपने साथ एक पूरा ईको सिस्टम लेकर चलते हैं. यदि यह विलुप्त हुए तो जंगल पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और फिर मानव का जीवन ही संकट में पड़ जाएगा. -संदीप शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, EVPG कॉलेज कोरबा छत्तीसगढ़ में अनुकूल वातावरण मूवमेंट होता है प्रभावित : वन्य जीव प्रेमी जितेंद्र सारथी कहते हैं "हाथियों के लिए छत्तीसगढ़ में अनुकूल वातावरण है. जिसके कारण कई जिलों में हाथियों का मूवमेंट है और हाथियों का कुनबा भी बढ़ भी रहा है. लेकिन एक समस्या लगातार सामने आ रही है कि हाथियों का कॉरिडोर काफी सिमट गया है. जंगल का क्षेत्र कम हुआ है. लोग वहां पहुंच रहे हैं, वह अपने घर बना ले रहे हैं, खेत बना ले रहे हैं. जिसके कारण हाथियों को अपना मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है. जिसके कारण अपने परिवार के भरण पोषण में उन्हें दिक्कत का सामना कर रहा है. जो रोड बनते हैं, वह भी उनके दिक्कत का कारण है. लगातार जो ट्रक और अन्य वाहन चलते हैं. उनके शोर सभी हाथियों को दिक्कत होती है." हाथी वास्तविक तौर पर प्रकृति को संवारने का काम हाथी करते हैं. जब जंगल का रकबा कम होगा, तभी हाथी जंगल को छोड़कर, शहरी क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं.- जितेंद्र सारथी, वन्य जीव प्रेमी कोरबा में हाथी: कोरबा वनमंडल के एसडीओ आशीष खेलवार ने बताया "वर्तमान में कोरबा जिले में दो वन मंडल हैं. कोरबा और कटघोरा. कोरबा वन मंडल में 53 हाथी विचरण कर रहे हैं, इसके अलावा कटघोरा वन मंडल में 47 हाथी तीन दलों में घूम रहे हैं. एक लोनर हाथी भी गांव गुरमा में मौजूद है. हाथी लगातार अपने क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं. आज से 5 वर्ष पूर्व कोरबा सबसे ज्यादा प्रभावित था. जहां लगातार हाथियों का विचरण होता था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में कोरबा में हाथियों की संख्या कम हुई है. अब पिछले 6 महीने के दौरान देखें तो हाथी धरमजयगढ़ से मांड नदी को क्रॉस करके कोरबा में आते और वापस चले जाते थे. लेकिन अब हम देखते हैं कि यह कोरबा में ही रह रहे हैं. " साल 2019 से लेकर 2024 के बीच ज्यादा हुआ हाथी मानव द्वंद (ETV Bharat Chhattisgarh) आशीष खेलवार बताते हैं कि जब भी वनों का रकबा घटता है. तब इन्हें दिक्कत होती है. यह मानव रहवास की तरफ प्रवेश कर जाते हैं. उनका एरिया प्रभावित हुआ है. पूर्व में जहां, वह जाते थे, अब वह उस स्थान पर नहीं जा पाते. जिसके कारण वह नए रास्ते पर जाते हैं. जंगल में जो विकास कार्य किए गए हैं, इंसानों को तो उससे बिल्कुल फायदा होता है. लोगों की सुविधा बढ़ती ही है. इन सबमें हाथी कॉरिडोर काफी प्रभावित हुआ है. जिससे जनहानि भी बढ़ी है. हाथी मानव द्वंद काम करने के लिए, इंसानों को हाथियों के विचारण वाले क्षेत्र से दूर रहना चाहिए. हाथी जब नए रास्ते बनाते हैं, तब निश्चित तौर पर वन विभाग को इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. हाथी के व्यवहार को समझना पड़ता है. उनके नए क्षेत्र को समझना पड़ता है, उनके बदले हुए पैटर्न का अध्ययन करना पड़ता है. जो एक बड़ा चैलेंज रहता है.-आशीष खेलवार, एसडीओ, कोरबा वनमंडल वन विभाग ने हाथियों को रोकने के लिए इस तरह के उपाय भी अपनाये : वन विभाग ने जंगली हाथियों को रोकने के लिए कई योजनाओं पर काम किया. सोलर फेंसिंग तार, गले में घंटी बांधने, कुमकी हाथियों की मदद, रेडियो से स्लोगन एवं सूचना प्रसारित करना, मुनादी कराने, लोकगीत जन जागरण अभियान, आवास योजना, रंगमंच, स्लोगन, पोस्टर -बैनर लगाया. छत्तीसगढ़ में 23 साल में 221 हाथियों की मौत (ETV Bharat Chhattisgarh) इसके अलावा फिल्म हाथी मेरे हाथी, सहित विभिन्न डाक्यूमेंट्री दिखाकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया. जंगल के भीतर उनके खाने के लिए फलदार वृक्ष, मशरूम और धान खिलाने का प्रयास भी किया गया. इसके बाद भी हाथियों के दल जंगल छोड़कर रिहायशी इलाकों की ओ लगातार रुख कर रहे हैं. पूर्व में हुल्ला पार्टी, मिर्च छिड़कना, पटाखे छोड़ना जैसे हथकंडे भी अपने गए. जिससे हाथी बिचक गए. कई मामलों में आक्रामक भी हुए. कुछ योजनाएं सफल रही, तो ज्यादातर असफल ही साबित हुई. वर्तमान में ड्रोन से निगरानी, नाइट विजन कैमरा और कई तरह के योजनाओं पर भी काम चल रहा है. हाल में इनकी निगरानी एक विशेष ऐप के माध्यम से की जा रही है. एआई आधारित छत्तीसगढ़ एलीफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप पर हाथियों की लोकेशन ट्रैक किया जाता है. जीवन बचाने हाथी को बचाना जरूरी: जानकार कहते हैं कि हाथियों के हमले में इंसानों की मौत दु:खद जरूर है, लेकिन वर्तमान परिवेश में वाइल्डलाइफ को बचाना ज्यादा जरूरी है. हाथी अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर चलते हैं. नए आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 29000 हाथी की शेष रह गए हैं. ऐसे में यदि हाथियों को नहीं बचाया गया तो वह एक दिन जरूर विलुप्त हो जाएंगे और यदि हाथी विलुप्त हो गए तो यह जंगल के लिए बड़ा खतरा है. हाथियों के बिना जंगल भी नष्ट हो जाएंगे. जंगलों का नष्ट होते ही जीवन पर भी संकट आ जाएगा. भारत-पाक तनाव के बीच देश के 27 एयरपोर्ट बंद, 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, जानें आपने शहर का हाल भारत में घुसपैठ कर रहे थे आतंकी, BSF ने सांबा सेक्टर में 7 को मार गिराया भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच पुरी जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई

कोरबा: मानव के विकास के जिस मॉडल पर काम हो रहा है. पर्यावरणविद् उसकी आलोचना करते हैं. अंधाधुंध माइनिंग और कंक्रीट के जंगल को अक्सर विकास का नया सोपान बताया जाता है. लेकिन आधुनिक समाज के विकास का यह मॉडल अब वन्य प्राणियों के मार्ग की बाधा बन रहा है. इंसान जब किसी जमीन का अतिक्रमण करते हैं, तब दूसरा पक्ष कानून की सहायता लेता है. लेकिन वन्य प्राणी ऐसा नहीं कर सकते. पुरखों का रास्ता छोड़कर भटक गए हाथी: हाथियों को वन्य जीव प्राणियों में सबसे बुद्धिमान माना जाता है. गजराज पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पुरखों द्वारा इस्तेमाल किए जाने मार्गो का इस्तेमाल विचरण करने के लिए करते हैं. सालों तक वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ते का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अब हाथियों के इस मार्ग से, जिसे "हाथी कॉरिडोर" कहा जाता है. वह काफी प्रभावित हुए हैं. विकास से हाथी कॉरिडोर प्रभावित, हाथियों ने बदला रास्ता (ETV Bharat Chhattisgarh) विकास के मॉडल से हाथी कॉरिडोर प्रभावित: विकास कार्यों के कारण हाथियों के कॉरिडोर प्रभावित होने से अब हाथी नए रास्ते की तलाश में हैं. जिसके कारण वह भटककर रिहाइशी इलाकों के करीब पहुंच जाते हैं. यह परिस्थितियां वनांचल क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीण और हाथी दोनों के लिए ही मुश्किलें पैदा कर रही हैं. वन विभाग के लिए भी यह बड़ा चैलेंज है कि वह हाथियों के नए रास्तों का अध्ययन करें और इस दिशा में अपनी उर्जा लगाएं. इकोसिस्टम के लिए हाथी बहुत जरूरी (ETV Bharat Chhattisgarh) देश में हाथियों की संख्या: भारत में वर्तमान में 29000 हाथी शेष रह गए हैं. यह नवीनतम आंकड़े हैं. धीरे-धीरे इनकी संख्या घट रही है. हाथी कॉरिडोर प्रभावित होने से जितना खतरा मानव पर है, उससे ज्यादा खतरा हाथियों पर है. इन परिस्थितियों में हाथियों के सामने ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है. छत्तीसगढ़ में हाथियों की संख्या: छत्तीसगढ़ में हाथियों की संख्या 350 के करीब है. छत्तीसगढ़ के हाथी प्रभावित जिले (ETV Bharat Chhattisgarh) छत्तीसगढ़ के हाथी प्रभावित जिले: धमतरी, गरियाबंद, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, जशपुर में हाथी मौजूद हैं. जहां अक्सर हाथी रिहायशी इलाकों और जंगल के आसपास स्थित गांवों में पहुंच जाते हैं. इससे ना सिर्फ जानमाल का नुकसान होता है बल्कि कई बार हाथियों को भी खतरा रहता है. वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में 23 साल में 221 हाथियों की मौत हो चुकी है. साल 2019 से लेकर 2024 के बीच हाथियों की मौतों की संख्या ज्यादा बढ़ी है. इसके साथ ही पिछले 6 साल में हाथी मानव द्वंद में 300 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. हाथी कॉरिडोर प्रभावित हुए इससे हाथी और मानव दोनों पर संकट : छत्तीसगढ़ में पिछले एक दशक के दौरान यहां हाथियों का दखल तेजी से बढ़ा है. हालांकि हाथियों का हमेशा से ही यहां निवास रहा है. कई हाथी कॉरिडोर भी यहां दशकों से अस्तित्व में है. अन्य राज्यों से ही हाथी माइग्रेट होकर यहां आए हैं. पूर्व में जो हाथी जिले के कोरबा और कटघोरा वनमंडल में आकर लौट जाते थे, लेकिन अब यहां उनका स्थायी रहवास बन चुका है. कोरबा से लेकर सरगुजा तक के क्षेत्र में घने और समृद्ध जंगल हैं. जो हाथियों को पसंद है, यह जंगल उनके अनुकूल है. छत्तीसगढ़ में हाथियों की संख्या 350 (ETV Bharat Chhattisgarh) वन विभाग लगातार हाथी और हाथी कॉरिडोर की निगरानी करता है. विभाग का प्रयास रहता है कि इन मार्गों को मुक्त रखा जाए. मुनादी और जागरूकता के माध्यम से इन मार्गों पर लोगों का आवागमन कम किया जाए, लेकिन इन मार्गों पर भी कई विकास कार्य हुए हैं. सड़के बनी है, माईनिंग भी हुई है. पड़ोसी राज्य झारखंड और ओडिशा में भी बड़े पैमाने पर माइनिंग हुई. जिसके कारण वहां के हाथी कॉरिडोर प्रभावित हुए. जिसके परिणाम स्वरूप पड़ोसी राज्यों के हाथी भी छत्तीसगढ़ की तरफ माइग्रेट हुए. हाथियों ने नया रास्ता तैयार कर छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया. अब हाथी छत्तीसगढ़ में भी वह नए रास्ते बना रहे हैं. पूर्वजों का बताया रास्ता बदल रहे हाथी (ETV Bharat Chhattisgarh) वाइल्डलाइफ को बचाना ज्यादा जरूरी: शासकीय ईवीपीजी कॉलेज कोरबा के वनस्पति शास्त्र के सहायक प्राध्यापक डॉ संदीप शुक्ला कहते हैं "हाथी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पुरखों के दिखायए गए मार्ग का ही विचरण के लिए इस्तेमाल करते हैं. वह रास्तों को कभी नहीं भूलते. बीते कुछ सालों में जो विकास कार्य हुए हैं. जो खदान खुले हैं, सड़के बनी है. इससे हाथियों का कॉरिडोर प्रभावित हुआ है. जिसके कारण वह नए रास्ते तलाश रहे हैं. अब, जब वह नए रास्ते तलाशते हैं. तब वह रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच जाते हैं. जो हाथी मानव द्वंद का बड़ा कारण है." हाथियों के पुश्तैनी रास्ता बदलने से बढ़ा हाथी मानव द्वंद (ETV Bharat Chhattisgarh) हाथी मानव द्वंद रोकने हमें क्या करना होगा: असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप शुक्ला बताते हैं कि हमें जंगल में ही हाथियों के लिए खाना और पानी का इंतजाम करना होगा. हमें हाथियों के मार्ग को संरक्षित करना होगा. इको सिस्टम के लिए हाथी बहुत जरूरी: संदीप शुक्ला बताते हैं कि हाथी और शेर दो ऐसे वन्य प्राणी हैं. जो जंगल के लिए बेहद जरूरी हैं. अगर यह जंगल से विलुप्त हो गए. तो जंगल भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे. हाथी अपने साथ एक पूरा ईको सिस्टम लेकर चलते हैं. यदि यह विलुप्त हुए तो जंगल पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और फिर मानव का जीवन ही संकट में पड़ जाएगा. -संदीप शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, EVPG कॉलेज कोरबा छत्तीसगढ़ में अनुकूल वातावरण मूवमेंट होता है प्रभावित : वन्य जीव प्रेमी जितेंद्र सारथी कहते हैं "हाथियों के लिए छत्तीसगढ़ में अनुकूल वातावरण है. जिसके कारण कई जिलों में हाथियों का मूवमेंट है और हाथियों का कुनबा भी बढ़ भी रहा है. लेकिन एक समस्या लगातार सामने आ रही है कि हाथियों का कॉरिडोर काफी सिमट गया है. जंगल का क्षेत्र कम हुआ है. लोग वहां पहुंच रहे हैं, वह अपने घर बना ले रहे हैं, खेत बना ले रहे हैं. जिसके कारण हाथियों को अपना मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है. जिसके कारण अपने परिवार के भरण पोषण में उन्हें दिक्कत का सामना कर रहा है. जो रोड बनते हैं, वह भी उनके दिक्कत का कारण है. लगातार जो ट्रक और अन्य वाहन चलते हैं. उनके शोर सभी हाथियों को दिक्कत होती है." हाथी वास्तविक तौर पर प्रकृति को संवारने का काम हाथी करते हैं. जब जंगल का रकबा कम होगा, तभी हाथी जंगल को छोड़कर, शहरी क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं.- जितेंद्र सारथी, वन्य जीव प्रेमी कोरबा में हाथी: कोरबा वनमंडल के एसडीओ आशीष खेलवार ने बताया "वर्तमान में कोरबा जिले में दो वन मंडल हैं. कोरबा और कटघोरा. कोरबा वन मंडल में 53 हाथी विचरण कर रहे हैं, इसके अलावा कटघोरा वन मंडल में 47 हाथी तीन दलों में घूम रहे हैं. एक लोनर हाथी भी गांव गुरमा में मौजूद है. हाथी लगातार अपने क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं. आज से 5 वर्ष पूर्व कोरबा सबसे ज्यादा प्रभावित था. जहां लगातार हाथियों का विचरण होता था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में कोरबा में हाथियों की संख्या कम हुई है. अब पिछले 6 महीने के दौरान देखें तो हाथी धरमजयगढ़ से मांड नदी को क्रॉस करके कोरबा में आते और वापस चले जाते थे. लेकिन अब हम देखते हैं कि यह कोरबा में ही रह रहे हैं. " साल 2019 से लेकर 2024 के बीच ज्यादा हुआ हाथी मानव द्वंद (ETV Bharat Chhattisgarh) आशीष खेलवार बताते हैं कि जब भी वनों का रकबा घटता है. तब इन्हें दिक्कत होती है. यह मानव रहवास की तरफ प्रवेश कर जाते हैं. उनका एरिया प्रभावित हुआ है. पूर्व में जहां, वह जाते थे, अब वह उस स्थान पर नहीं जा पाते. जिसके कारण वह नए रास्ते पर जाते हैं. जंगल में जो विकास कार्य किए गए हैं, इंसानों को तो उससे बिल्कुल फायदा होता है. लोगों की सुविधा बढ़ती ही है. इन सबमें हाथी कॉरिडोर काफी प्रभावित हुआ है. जिससे जनहानि भी बढ़ी है. हाथी मानव द्वंद काम करने के लिए, इंसानों को हाथियों के विचारण वाले क्षेत्र से दूर रहना चाहिए. हाथी जब नए रास्ते बनाते हैं, तब निश्चित तौर पर वन विभाग को इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. हाथी के व्यवहार को समझना पड़ता है. उनके नए क्षेत्र को समझना पड़ता है, उनके बदले हुए पैटर्न का अध्ययन करना पड़ता है. जो एक बड़ा चैलेंज रहता है.-आशीष खेलवार, एसडीओ, कोरबा वनमंडल वन विभाग ने हाथियों को रोकने के लिए इस तरह के उपाय भी अपनाये : वन विभाग ने जंगली हाथियों को रोकने के लिए कई योजनाओं पर काम किया. सोलर फेंसिंग तार, गले में घंटी बांधने, कुमकी हाथियों की मदद, रेडियो से स्लोगन एवं सूचना प्रसारित करना, मुनादी कराने, लोकगीत जन जागरण अभियान, आवास योजना, रंगमंच, स्लोगन, पोस्टर -बैनर लगाया. छत्तीसगढ़ में 23 साल में 221 हाथियों की मौत (ETV Bharat Chhattisgarh) इसके अलावा फिल्म हाथी मेरे हाथी, सहित विभिन्न डाक्यूमेंट्री दिखाकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया. जंगल के भीतर उनके खाने के लिए फलदार वृक्ष, मशरूम और धान खिलाने का प्रयास भी किया गया. इसके बाद भी हाथियों के दल जंगल छोड़कर रिहायशी इलाकों की ओ लगातार रुख कर रहे हैं. पूर्व में हुल्ला पार्टी, मिर्च छिड़कना, पटाखे छोड़ना जैसे हथकंडे भी अपने गए. जिससे हाथी बिचक गए. कई मामलों में आक्रामक भी हुए. कुछ योजनाएं सफल रही, तो ज्यादातर असफल ही साबित हुई. वर्तमान में ड्रोन से निगरानी, नाइट विजन कैमरा और कई तरह के योजनाओं पर भी काम चल रहा है. हाल में इनकी निगरानी एक विशेष ऐप के माध्यम से की जा रही है. एआई आधारित छत्तीसगढ़ एलीफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप पर हाथियों की लोकेशन ट्रैक किया जाता है. जीवन बचाने हाथी को बचाना जरूरी: जानकार कहते हैं कि हाथियों के हमले में इंसानों की मौत दु:खद जरूर है, लेकिन वर्तमान परिवेश में वाइल्डलाइफ को बचाना ज्यादा जरूरी है. हाथी अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर चलते हैं. नए आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 29000 हाथी की शेष रह गए हैं. ऐसे में यदि हाथियों को नहीं बचाया गया तो वह एक दिन जरूर विलुप्त हो जाएंगे और यदि हाथी विलुप्त हो गए तो यह जंगल के लिए बड़ा खतरा है. हाथियों के बिना जंगल भी नष्ट हो जाएंगे. जंगलों का नष्ट होते ही जीवन पर भी संकट आ जाएगा. भारत-पाक तनाव के बीच देश के 27 एयरपोर्ट बंद, 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, जानें आपने शहर का हाल भारत में घुसपैठ कर रहे थे आतंकी, BSF ने सांबा सेक्टर में 7 को मार गिराया भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच पुरी जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई

Last Updated : May 9, 2025 at 2:33 PM IST