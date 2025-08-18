ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात, गजराज के हमले में एक ग्रामीण की मौत - ELEPHANTS HAVOC IN CHHATTISGARH

छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है.

छत्तीसगढ़ में हाथियों के हमले में बुजुर्ग की मौत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2025 at 8:38 PM IST

सरगुजा: वनांचल संभाग सरगुजा में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस संभाग के अंबिकापुर, कोरिया और मनेंद्रगढ़ में लगातार हाथी उत्पात मचा रहे हैं. बीती रात बतौली क्षेत्र के टीरंग पंचायत में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया. हाथियों का दल कोरकोट पारा में पहुंच गया.अचानक हाथी के गांव में आ जाने से ग्रामीणों में डर पैदा हो गया.

हाथियों ने बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला: टीरंग पंचायत में हाथियों ने लोगों के घरों पर हमला कर दिया और घर में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया. जैसे ही घर टूटने की आवाज रहवासी तक पहुंची. वे घर से बाहर निकलने लगे. इसी बीच घर से बाहर निकले एक बुजुर्ग पर हाथी ने हमला कर दिया. इस हमले में बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई. वृद्ध शख्स की पत्नी ने भागकर अपनी जान बचाई.

बाल बाल बची दो लोगों की जान: हाथी के हमले में दो लोगों की जान बाल बाल बच गई. वन विभाग ने बताया कि यह हाथी शनिवार रात से ही लुंड्रा वन क्षेत्र में अपने दल से अलग हटकर घूम रहा था. उसके बाद यह बतौली थाना क्षेत्र पहुंच गया. हाथी ने रनसाय के घर पर हमला किया. इसके बाद तीन लोग घर से बाहर निकले. जिसमें रनसाय, ढेचकू पैकरा और सुलरिया पैकरा शामिल है. जैसे ही ढेचकू पैकरा बाहर आया. हाथी ने उसके ऊपर हमला कर दिया. इसमें उसकी मौके पर मौत हो गई. जबकि सुलरिया और दूसरे बुजुर्ग ने भागकर जान बचाई. इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को जानकारी दी.

वन विभाग ने पीड़ित परिवार को 25 हजार की सहायता राशि उपलब्ध कराई है. उन्हें 5 लाख 75 हजार की राशि और दी जाएगी. हाथी पर लगातार नजर रखी जा रही है और लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है- विजय तिवारी, रेंजर, सरगुजा

कई घरों को हाथी ने पहुंचाया नुकसान: मानपुर इलाके में हाथियों का उत्पात यहीं नहीं रुक रहा है. रविवार की रात को मानपुर के जयनाथ नगेशिया के घर क्षतिग्रस्त कर दिया. वन विभाग के मुताबिक मानपुर, टीरंग और बांसाझाल में लगातार हाथियों का दल घूम रहा है. जिससे लोगों में डर का माहौल है. सरगुजा और जशपुर के सरहदी इलाकों में लगातार हाथियों का दल मौजूद है. कुल 13 हाथियों का दल विचरण कर रहा है. लुण्ड्रा के टानागढ़ में एक नर हाथी और मैनपाट क्षेत्र में एक मादा हाथी घूम रहा है.

छत्तीसगढ़ में हाथी मानव संघर्ष से बढ़ी चिंता: छत्तीसगढ़ में हाथी मानव संघर्ष लगातार चिंता की बात है. बीते 10 साल में यहां लगातार हाथी मानव संघर्ष बढ़ा है. वन विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते पांच साल में हाथियों के हमले में कुल 320 से ज्यादा लोग मारे गए हैं. प्रदेश में सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर, बलरामपुर,धमतरी और गौरेला पेंड्रा मरवाही हाथी प्रभावित क्षेत्र है.

