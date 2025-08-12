ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में विश्व हाथी दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया.

दुधवा टाइगर रिजर्व में हाथियों की दावत
दुधवा टाइगर रिजर्व में हाथियों की दावत (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 9:20 PM IST

लखीमपुर खीरी : जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व में विश्व हाथी दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया. मंगलवार को वन्यजीव संरक्षण और जागरूकता से जुड़े विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस मौके पर विभिन्न रेंजों में गोष्ठियां, जागरूकता रैलियां और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें पृथ्वी के सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारी हाथी की जीवनशैली, आदतों और जंगल में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. दुधवा टाइगर रिजर्व में हाथियों ने खूब दावत का लुफ्त उठाया.

दुधवा टाइगर रिजर्व में हाथियों की दावत (Video credit: ETV Bharat)

हाथियों के लिए विशेष दावत का आयोजन : देश-विदेश में विख्यात दुधवा टाइगर रिजर्व के दक्षिण सोनारीपुर रेंज के सलूकापुर कैंप में राजकीय हाथियों के लिए विशेष भोजन का इंजाम किया गया. दुधवा टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक जगदीश आर और क्षेत्रीय वन अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने खुद हाथियों को गुड़, चना, गन्ना, लौकी और खीरा खिलाकर उनका सम्मान किया.

दुधवा टाइगर रिजर्व में हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण
दुधवा टाइगर रिजर्व में हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण (Photo credit: ETV Bharat)

हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया : रिजर्व में इस समय 25 राजकीय हाथी हैं, जो मानसून पेट्रोलिंग, पर्यटन, गैंडा मॉनिटरिंग और मानव-वन्यजीव संघर्ष के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. कार्यक्रम के तहत इन हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, ताकि मानसून सीजन में उनकी सेहत पर विशेष ध्यान रखा जा सके. सामान्य दिनों में यह हाथी जंगल की घास-फूस और वनस्पतियों का सेवन करते हैं, लेकिन विशेष मौकों और मौसम के हिसाब से इनके लिए पौष्टिक आहार की अतिरिक्त व्यवस्था की जाती है.


दुधवा टाइगर रिजर्व अपने बहुमूल्य वृक्षों, विविध वन्य जीवों और विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के लिए प्रसिद्ध है. यहां गैंडों के पुनर्वास की स्थिति और राजकीय हाथियों का वैज्ञानिक प्रबंधन, संरक्षण कार्यों की खास पहचान है. इन हाथियों का जंगल में निगरानी और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम योगदान है.

तमिलनाडु में इरशाद अली को गज गौरव सम्मान
तमिलनाडु में इरशाद अली को गज गौरव सम्मान (Photo credit: ETV Bharat)

महावत इरशाद अली को गज गौरव सम्मान : इस अवसर पर लखीमपुर-खीरी जिले के अनुभवी महावत इरशाद अली के लिए भी गर्व का पल आया. हाथियों की देखभाल, संवेदनशीलता और संरक्षण में उनके लंबे योगदान को देखते हुए वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तमिलनाडु ने उन्हें “गज गौरव सम्मान” से नवाजा है. यह सम्मान 12 अगस्त को आयोजित राष्ट्रीय समारोह में दिया गया. इरशाद अली की देखरेख में कई हाथी वर्षों से स्वस्थ और सक्रिय रहे हैं, जो दुधवा के गजराजों की पहचान हैं.

हाथियों को गुड़, चना, गन्ना, केला का महाभोज
हाथियों को गुड़, चना, गन्ना, केला का महाभोज (Photo credit: ETV Bharat)


जागरूक रहने की अपील की : इस कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों, वनकर्मियों, स्कूली बच्चों और पर्यटकों ने भी भाग लिया. वन विभाग ने लोगों से हाथियों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जागरूक रहने की अपील की. विश्व हाथी दिवस के इस आयोजन ने न केवल दुधवा की जैव विविधता की महत्ता को रेखांकित किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि गजराज सिर्फ जंगल के प्रहरी नहीं, बल्कि धरती की प्राकृतिक धरोहर हैं.


दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉ. राजा मोहन ने कहा कि दुधवा के राजकीय हाथी न केवल हमारे जंगल की शान हैं, बल्कि ये जंगल की सुरक्षा, गैंडा मॉनिटरिंग और मानव-वन्यजीव संघर्ष के समाधान में हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं. आज ‘गजराज महोत्सव’ के जरिए हमने लोगों को यह संदेश दिया कि हाथियों का संरक्षण केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की भागीदारी से ही संभव है. इन हाथियों की देखभाल, स्वास्थ्य और बेहतर आहार की व्यवस्था हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है.

उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि महावत इरशाद अली जैसे समर्पित लोग हमारे साथ हैं, जिनकी सेवा और संवेदनशीलता इन गजराजों को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखती है. आने वाले समय में हम हाथियों के आवास संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए और ठोस कदम उठाएंगे, ताकि यह अमूल्य धरोहर सुरक्षित रह सके.

