गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले के मरवाही वन मंडल में हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है. 15 दिनों पहले मध्य प्रदेश के सीमा से छत्तीसगढ़ की सीमा में दाखिल हुए 4 हाथियों का दल अब दो-दो के समूह में बंट गया है. सोशल मीडिया में लगातार हाथियों के नजदीक ग्रामीणों के पहुंचने के वीडियो भी सामने आ रहे हैं.
सड़क पार करते दिखा हाथी: गुरुवार सुबह मरवाही वन मंडल के माडाकोड में दो हाथियों का दल सड़क पार करते नजर आया. इस दौरान वहां पर कोई भी वन अमला नहीं था और कई ग्रामीण हाथियों के नजदीक भी पहुंच गए थे. हाथियों को गांव में घुसने से रोकने के लिए ग्रामीण शोर मचाकर भगाने की कोशिश करते रहे.
DFO ने की अपील: मामले में मरवाही वन मंडल की डीएफओ ग्रीष्मी चांद का कहना है कि हाथी शेड्यूल 1 का पशु है. वन अमला लगातार हाथी की निगरानी कर रहा है. हाथियों से होने वाले नुकसान का विभाग प्रकरण बनाकर जल्द से जल्द सहायता राशि देने की कोशिश करता है.
हमारी अपील है कि लोग हाथियों के नजदीक न जाएं, शोर न मचाएं, ऐसा करने पर हाथी आक्रोशित हो जाते हैं और लोगों पर हमला करते हैं- डीएफओ ग्रीष्मी चांद
DFO ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर वन अमले के द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.