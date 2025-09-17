ETV Bharat / state

आमेर महल में फिर शुरू हुई हाथी सवारी, अब 1000 रुपए ज्यादा देना होगा चार्ज

हाथी सवारी करते पर्यटक ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 17, 2025 at 1:50 PM IST 3 Min Read

जयपुर: विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में बंद पड़ी हाथी सवारी फिर से शुरू हो गई है. हाथी सवारी शुरू होने से हाथी पालको और पर्यटकों में खुशी की लहर है. हाथी सवारी की नई दरें 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है. तेज बारिश के कारण पिछले 23 अगस्त को आमेर महल जाने वाले रास्ते में रामबाग की दीवार गिरने के कारण हाथी सवारी का संचालन बंद कर दिया गया था. बुधवार से पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉ पंकज धरेंद्र ने फिर से हाथी सवारी शुरू करने के आदेश जारी किए. पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉ पंकज धरेंद्र के मुताबिक हाथी स्टैंड से आमेर महल के जलेब चौक जाने वाले रास्ते में 23 अगस्त को तेज बारिश के कारण रामबाग की दीवार गिर गई थी. रास्ता अवरुद्ध होने के कारण पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाथी सवारी को बंद कर दिया गया था. पर्यटकों की मांग को देखते हुए रास्ता सही होने के बाद आज बुधवार से हाथी सवारी का संचालन वापस शुरू कर दिया गया है. हाथी सवारी की दरें 2500 रुपये प्रति सवारी कर दी गई हैं. पढ़ें: आमेर में हाथी सवारी करना होगा महंगा, दरों में 1400 रुपए की बढ़ोतरी, इस दिन से लागू होंगी नई दरें - elephant ride charges increased