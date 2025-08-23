ETV Bharat / state

हाथी दल ने बढ़ाई ग्रामीणों की परेशानी, हर साल कई गांव होते हैं प्रभावित, प्लानिंग की दिख रही कमी - ELEPHANT INCREASES PROBLEMS

कोरिया और एमसीबी जिले में हाथियों का आतंक है. हाथी दल ने कई ग्रामीणों का घर तोड़कर अनाज चट कर लिया है.

Elephant increases problems
हाथी दल ने बढ़ाई ग्रामीणों की परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 23, 2025 at 2:34 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : कोरिया जिले के बिहारपुर वनपरिक्षेत्र के ग्राम अमृतधारा के चंदन वन में 12 हाथियों का दल विचरण कर रहा है. इस दल ने रात 2 किसानों के घर को तोड़ दिया और बाड़ी में लगी फसलों को रौंदकर नुकसान पहुंचाया है. हाथियों के विचरण से क्षेत्र के लोगों में दहशत का आलम है. हाथियों की निगरानी में वन अमला लगातार जुटा हुआ है. अमृतधारा पहुंचकर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने प्रकरण तैयार किया गया. हाथी दल ने प्रभावित किसान देवसिंह और अकबर के कच्चे घर को क्षतिग्रस्त कर दिया है.

हर साल ग्रामीणों के घर तोड़ते हैं हाथी : बताया जा रहा है कि पिछले करीब एक दशक से दोनों किसानों के घर हर साल हाथी दल तोड़ देता है. वन अमले का अनुमान है कि हाथियों का दल गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की ओर रुख कर सकता है. फिलहाल ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने और सतर्क रहने समझाइश दी जा रही है. वन अमले के मुताबिक हाथियों का यह दल करीब एक दशक से बारिश के मौसम में हर साल आता है. बिहारपुर परिक्षेत्र के अमृतधारा लाई से होकर कोरिया वनमंडल पहुंचेगा, जो तर्रा बसेर, नगर से होकर सलका, सलबा कंदाबारा जाएगा. जहां दो-तीन सप्ताह रुकने के बाद आगे बढ़ जाता है.

हाथी दल ने बढ़ाई ग्रामीणों की परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
हाथी दल ने बढ़ाई ग्रामीणों की परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दूसरे गांवों में भी घर तोड़ चुके हैं हाथी : मनेंद्रगढ़ वनमंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र बहरसी के ग्राम पंचायत धोवताल में 7 हाथियों के दल ने दो घरों को तोड़ा है. विकासखंड भरतपुर के ग्राम पंचायत धोवताल के आश्रित ग्राम मंटोलिया में सुखलाल चेरवा पिता सोनसाय चेरवा और रामसिंह चेरवा पिता रामकरण चेरवा के घर तोड़ दिए गए हैं और वहां रखा उनका अनाज हाथियों ने खा लिया है.यह आतंक अभी समाप्त नहीं हुआ है.पिछले दिनों वन परिक्षेत्र केल्हारी में हाथियों ने एक ग्रामीण को मार दिया था.

हाथी दल ने बढ़ाई ग्रामीणों की परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
ग्रामीणों के घर तोड़ रहे हाथी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अभी हाथी यहीं अपना डेरा जमाए हुए हैं.हाथी आश्रित ग्राम मंटोलिया से लगभग 3-4 किलोमीटर अंदर जंगल में चलकी कंदाबारी में देखे गए हैं, जहां वन विभाग हाथियों की हरकत पर नजर बनाए हुए हैं- गोकुल सिंह,सरपंच, धोवताल

हर साल कई गांव होते हैं प्रभावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि हाथियों की समस्या से निपटने के लिए वनविभाग का खास प्लानिंग करनी होगी.ताकि ग्रामीणों की जान माल की हानि ना हो. वन विभाग को हाथियों को भगाने के लिए विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए ताकि हाथी और मानव द्वंद कम हो.वन विभाग और ग्रामीणों को मिलकर हाथियों के हमले से निपटने के लिए काम करना होगा. हाथियों के हमले की घटनाओं का विश्लेषण करने से पता चलता है कि इसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी है. जहां एक ओर वनविभाग हाथियों को भगाने में नाकाम है,वहीं दूसरी ओर ग्रामीण भी नासमझी में अपनी जान गवां रहे हैं.

हाथी दल ने बढ़ाई ग्रामीणों की परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
हाथी दल ने बढ़ाई ग्रामीणों की परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हाथी दल ने बढ़ाई ग्रामीणों की परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
ग्रामीणों के घर तोड़ रहे हाथी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हर साल कई गांव होते हैं प्रभावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

