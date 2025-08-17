ETV Bharat / state

धमतरी के जंगलों में 2 नर हाथियों ने डेरा जमाया, करीब 15 गांवों में अलर्ट

धमतरी में 2 हाथी का विचरण देखने मिला है. ये दो हाथी गरियाबंद और बलौदाबाजार से पहुंचे हैं. वन विभाग अलर्ट मोड पर है.

धमतरी के जंगलों में 2 नर हाथियों ने डेरा जमाया
August 17, 2025

धमतरी: जिले में इन हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है. धमतरी वन परिक्षेत्र और केरेगांव वन परिक्षेत्र में 2 हाथी एक साथ विचरण कर रहे हैं. इसे लेकर वन विभाग ने 15 गांव में अलर्ट जारी किया है. साथ ही लगातार ट्रैकिंग की जा रही है.

इनमें एक हाथी दंतैल: वन विभाग ने लोगों को जंगल की ओर जाने से मना किया गया है. बताया जा रहा है कि 2 में से एक हाथी दंतैल है. दरअसल बलौदाबाजार दल से पहुंचा एक दंतैल हाथी करीब 25 दिनों से केरेगांव वन परिक्षेत्र में डेरा जमाए हुआ है. धमतरी और केरेगांव बार्डर पर यह घूम कर रहा है.

एक हाथी गरियाबंद से आया: बलौदाबाजार के दल से पहुंचे हाथी के साथ ही एक और हाथी शामिल हो गया है. वह गरियाबंद से आया है. अब दोनों हाथी एक साथ विचरण कर रहे हैं. वन विभाग की ओर से करीब 15 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है.

इन गांवों में अलर्ट: जोगीडीह, बागोडार, सिरौदकला, भंवरमरा, लीलर, अरौद, भालुचुवा, छुही, साल्हेभाट, पीपरछेड़ी, झुरातराई, लंबूडेरा, बासीखई, बाजारकुर्रीडीह में ग्रामीणों को अलर्ट जारी किया गया है. बताया जा रहा है कि इन हाथियों ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है.

हमारी टीम लगातार हाथियों को ट्रैक करने में जुटी हुई है. साथ ही कोई अनहोनी ना हो इसके लिए वन विभाग की टीम पूरी कोशिश कर रही है. गांवों में अलर्ट भी जारी किया गया है- डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव

जानिए दोनों हाथी के बारे में: अभी वन मंडल धमतरी में दो हाथी विचरण कर रहे हैं. एक मखना हाथी है और एक दंतैल हाथी है. दोनों नर हाथी हैं. दंतैल हाथी BBME1 जो बलौदाबाजार मुख्य दल से है. दूसरा हाथी GBME1 जो गरियाबंद से आया हुआ है.

