हाईवे पर आया 46 हाथियों का दल, बेबी एलिफेंट भी दिखे, वन विभाग ने 85 गांव में जारी किया अलर्ट - ELEPHANT ON HIGHWAY KORBA

कोरबा में हाथी के डेरा डालने की खबरें तो लगातार आती हैं. इस बार हाईवे पर 46 हाथियों का बड़ा दल दिखाई दिया है.

ELEPHANT ON HIGHWAY KORBA
हाईवे पर आया 46 हाथियों का दल, बेबी एलिफेंट भी दिखे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2025 at 5:34 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 6:01 PM IST

कोरबा: जिले के दोनों वन मंडल कोरबा और कटघोरा अब हाथियों के लिए स्थाई रहवास के तौर पर स्थापित हो चुके हैं. एक दिन पहले बुधवार को कटघोरा वनमंडल के तहत आने वाले नेशनल हाईवे 130 पर हाथियों का एक बड़ा दल दिखाई दिया. हाईवे के एक तरफ से दूसरी तरफ 46 हाथियों ने एक साथ रोड पार किया. इस दौरान इस दल में बेबी एलिफेंट भी दिखाई दिए.

वाहनो के पहिए थमे: इतने बड़े दल के एक साथ रोड क्रॉस करने के चलते वाहन दूर ही रुक गए.लोगों की भीड़ इन्हें देखने के लिए रुकी रही. इस घटना के बाद हाथी कटघोरा वन मंडल के गांव बंजारी की तरफ विचरण कर रहे हैं. वन विभाग ने ग्रामीणों के लिए अलर्ट जारी किया है, और सतर्क रहने को कहा है.

हाईवे पर आया 46 हाथियों का दल, बेबी एलिफेंट भी दिखे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एतमानगर से लगे गांव में हाथियों का दल: बुधवार को नेशनल हाईवे क्रॉस करने के बाद हाथियों का यह दल के एतमानगर रेंज की तरफ बढ़ गया है. आसपास के गांव में हाथियों के प्रवेश कर जाने का खतरा मंडरा रहा है. वन विभाग ने आसपास के लगभग 85 गांव में अलर्ट जारी किया है. वन विभाग ने यहां हाथी मित्र दल और सायरन वाले वाहनों को भी लगाया है. ताकि हाथियों के आने के पहले ग्रामीणों को सतर्क रखा जा सके.

ELEPHANT ON HIGHWAY KORBA
हाईवे पर आया 46 हाथियों का दल, बेबी एलिफेंट भी दिखे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बेबी एलिफेंट के चलते आक्रामक हो सकते हैं हाथी: कटघोरा वनमंडल में पहले ही हाथियों के अन्य दल भी विचरण कर रहे हैं. वहीं अब 46 हाथियों के इस विशाल दल में लगभग 5 से 7 बेबी एलिफेंट भी दिखे हैं. इन्हें दल के सीनियर सदस्य सुरक्षा देते हुए विचरण कर रहे हैं. दरअसल, बेबी एलिफेंट जब किसी दल में अधिक संख्या में मौजूद हो तो दल ज्यादा सजग और आक्रामक भी होते हैं. इस वजह से वन विभाग ज्यादा अलर्ट मोड में है.

46 हाथियों का दल एतमानगर, केंदई, पसान और जटगा रेंज में विचरण कर रहा है. उनके प्रबंधन के लिए हमने हाथी मित्र दल को काम पर लगाया है. वन प्रबंधन समिति और स्थानीय लोगों के सहयोग से हम काम कर रहे हैं- कुमार निशांत, कटघोरा वनमंडल के डीएफओ

ग्रामीणों और हाथी दोनों की सुरक्षा जरूरी: अधिकारियों का कहना है कि, हाथियों से लोगों को नुकसान ना हो और हाथी भी सुरक्षित रहें इसका ध्यान रखा जा रहा है. हाथियों का लोकेशन एप के माध्यम से हम अपडेट करते रहते हैं, सायरन अलर्ट भी प्रसारित किया जाता है.

वन विभाग का यह प्रयास रहता है कि किसी भी तरह का हाथी मानव द्वंद न होने पाए और कम से कम नुकसान हो. हालांकि कोरबा में इससे पहले मानव-हाथी द्वंद सामने आते रहे हैं.

