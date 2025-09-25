ETV Bharat / state

बांधवगढ़ में हाथी महोत्सव, नदी स्नान के साथ ही शुरू हो जाता है सेवा-सत्कार, जानिए क्यों है खास

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 24 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा हाथी महोत्सव. हाथियों को आराम देने के लिए किया जाता है यह आयोजन.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों का स्वागत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 7:25 AM IST

Updated : September 25, 2025 at 7:55 AM IST

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव के पहले दिन हाथियों को सुबह-सुबह नदी में स्नान कराया गया. उनकी तेल मालिश की गई. उन्हें सजाया गया.. चंदन लगाया गया. उसके बाद उनके पसंदीदा भोजन से उनका सेवा सत्कार किया गया. हाथी महोत्सव के दौरान हर दिन हाथियों का हेल्थ चेकअप होगा और उनका पसंदीदा भोजन उन्हें खिलाया जाएगा. इस दौरान हाथियों से किसी तरह का कोई काम नहीं लिया जाएगा, उन्हें पूरा आराम दिया जाता है.

बांधवगढ़ में हाथी महोत्सव, 7 दिनों के दौरान हाथियों की मौज

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हर वर्ष हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है. जिसमें कैंप के सभी हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है. इस दौरान उनकी डी-वार्मिंग, दातों की देखभाल करना और हर दिन उनके स्वास्थ्य का चेकअप करना, उनका ब्लड सैंपल लेकर उनकी जांच करना शामिल होता है. इस दौरान एक तरह से हाथियों का पूरा स्पेशल ट्रीटमेंट मेडिकल चेकअप होता है. इन 7 दिनों के दौरान हाथियों की मौज रहती है.

बांधवगढ़ में हाथी महोत्सव (ETV Bharat)

इन कर्मचारियों की भी मौज

हाथी महोत्सव के दौरान कैंप में रहने वाले हाथियों को ही नहीं बल्कि उनकी देखरेख करने वाले कर्मचारियों को भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है. हाथियों के महावत और उनके हेल्पर का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है. हाथियों को लेकर आगे आने वाली चुनौतियों, वर्तमान और भविष्य के बदलाव को लेकर ट्रेंड करने के मकसद से उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों को नहलाया गया (ETV Bharat)

बांधवगढ़ कैम्प में कितने हाथी

बांधवगढ़ कैंप में टोटल 15 हाथी हैं जिसमें गौतम नाम का हाथी सबसे बुजुर्ग है, जिसकी उम्र 79 वर्ष है. वह रिटायर हो चुका है जबकि कैंप में सबसे छोटा हाथी गंगा है जिसकी उम्र मात्र एक साल की है.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव (ETV Bharat)
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों को सजाया गया (ETV Bharat)

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय कहते हैं "हाथी महोत्सव का आगाज हर साल होता है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव हाथियों और उनके साथ काम करने वाले महावत हेल्पर को भी आराम देने के लिए किया जाता है. जिससे एक बार फिर से ये नए सत्र के लिए पूरी तरह से तरोताजा हो सकें. हाथी महोत्सव का आगाज 24 सितंबर से जारी है, जो कि 30 सितंबर तक चलेगा." बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों के लिए अपनी खास पहचान रखता है. 1 अक्टूबर से रिजर्व के कोर जोन में सफारी की शुरुआत होने जा रही है.

UMARIA ELEPHANT FESTIVALELEPHANT FESTIVAL BANDHAVGARHBTR DIRECTOR ANUPAM SAHAYBANDHAVGARH TIGER RESERVE UMARIABANDHAVGARH TIGER RESERVE

