ETV Bharat / state

बांधवगढ़ में हाथी महोत्सव, नदी स्नान के साथ ही शुरू हो जाता है सेवा-सत्कार, जानिए क्यों है खास

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों का स्वागत ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 25, 2025 at 7:25 AM IST | Updated : September 25, 2025 at 7:55 AM IST 2 Min Read

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव के पहले दिन हाथियों को सुबह-सुबह नदी में स्नान कराया गया. उनकी तेल मालिश की गई. उन्हें सजाया गया.. चंदन लगाया गया. उसके बाद उनके पसंदीदा भोजन से उनका सेवा सत्कार किया गया. हाथी महोत्सव के दौरान हर दिन हाथियों का हेल्थ चेकअप होगा और उनका पसंदीदा भोजन उन्हें खिलाया जाएगा. इस दौरान हाथियों से किसी तरह का कोई काम नहीं लिया जाएगा, उन्हें पूरा आराम दिया जाता है. बांधवगढ़ में हाथी महोत्सव, 7 दिनों के दौरान हाथियों की मौज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हर वर्ष हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है. जिसमें कैंप के सभी हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है. इस दौरान उनकी डी-वार्मिंग, दातों की देखभाल करना और हर दिन उनके स्वास्थ्य का चेकअप करना, उनका ब्लड सैंपल लेकर उनकी जांच करना शामिल होता है. इस दौरान एक तरह से हाथियों का पूरा स्पेशल ट्रीटमेंट मेडिकल चेकअप होता है. इन 7 दिनों के दौरान हाथियों की मौज रहती है. बांधवगढ़ में हाथी महोत्सव (ETV Bharat)

Last Updated : September 25, 2025 at 7:55 AM IST