ETV Bharat / state

बांधवगढ़ में सात दिन तक हाथियों की मौज, पर्यटक समझेंगे इनके संरक्षण की अहमियत

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव 2025 ( ETV Bharat )

इसके अलावा हाथी महोत्सव में हाथियों की मौज भी रहने वाली है. उन्हें तरह-तरह का उनका पसंदीदा भोजन खिलाया जाएगा. पारंपरिक भोज्य पदार्थ के साथ-साथ खनिजयुक्त आहार दिया जाएगा. इसके अलावा उन्हें एनर्जी देने वाले फूड्स भी दिए जाएंगे. कुल मिलाकर इन सात दिनों में उन्हें इनका पसंदीदा भोजन दिया जाएगा.

इस हाथी महोत्सव में कैंप के सभी हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा. उनकी डी-वार्मिंग की जाएगी, उनके दांतों की देखभाल भी की जाएगी, और जहां जो भी दिक्कत होगी, उसका इलाज किया जाएगा. एक तरह से हाथियों का मेडिकल चेकअप हो जाएगा.

बांधवगढ़ में होगा हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव क्यों है खास ?

उमरिया: उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सितंबर में हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाना है. जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशेष अंदाज में मनाने की तैयारी है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय ने बताया "टाइगर रिजर्व में 24 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक हाथी महोत्सव 2025 का आयोजन होना है. आयोजन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला गेट पर होगा, जो कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास में ही स्थित है. 7 दिन के इस कैंप में हाथियों का विशेष अंदाज में स्वागत सत्कार किया जाएगा."

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव 2025 (ETV Bharat)

आराम के साथ मनोरंजन की भी तैयारी

हाथी महोत्सव के दौरान बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कैंप में काम करने वाले सभी हाथियों को आराम दिया जाएगा. उनसे किसी तरह का कोई काम नहीं लिया जाएगा. साथ ही उनके मनोरंजन की व्यवस्था की जाएगी. हाथियों को कीचड़ में स्नान, तालाब में मस्ती और जंगलों की सैर कराने की व्यवस्था भी की जाएगी.

हाथियों से जुड़े कर्मचारियों की भी मौज

इस महोत्सव में हाथियों के महावत और उनके हेल्पर्स का स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा. उन्हें हाथियों को लेकर और प्रशिक्षण दिया जाएगा. हाथियों की देखभाल, उनके रहन-सहन को लेकर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी. इसके अलावा जंगली हाथी और अन्य वन्य प्राणियों के प्रबंधन में कैंप के हाथियों की कितनी बड़ी उपयोगिता होती है इसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी.

सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी होगा आयोजन

हाथी महोत्सव के दौरान लोक कला चित्र प्रदर्शनी, विद्यालयों की भागीदारी, जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा. इसके अलावा पर्यटक हाथियों के इस स्वागत-सत्कार को करीब से देख सकेंगे जिससे उन्हें हाथियों को समझने और अनुभव करने का अवसर मिलेगा.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर ने बताया, आयोजन क्यों है जरूरी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय कहते हैं "हाथी महोत्सव हर साल आयोजित किया जाता है. इस साल भी उसी तरह आयोजन करने की तैयारी चल रही है. हाथी महोत्सव हाथियों के महत्व को दर्शाने के लिए एक बेहतर प्रयास है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कैंप में 15 हाथी हैं. सभी हाथी इस महोत्सव में हिस्सा होंगे. ये आयोजन बांधवगढ़ में जंगली हाथियों के लगातार निवास करने के चलते उनके विषय में जन जागरूकता बढ़ाने, उनकी देखभाल और संरक्षण के उत्तरदायित्व की याद दिलाता है."