धमतरी शहर में घुसा हाथी, वन विभाग की टीम वाइल्ड जंबो को भगाने में जुटी

रात 11 बजे हाथी जब सड़कों पर दौड़ने लगा तो मौके पर लोगों की चीख पुकार मच गई. लोग जान बचाने के लिए भागने लगे.

ELEPHANT ENTERED IN DHAMTARI TOWN
धमतरी शहर में घुसा हाथी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 7, 2025 at 9:24 AM IST

4 Min Read
धमतरी: देश भर में एक तरफ जहां वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है तो वहीं, दूसरी ओर जंगल छोड़कर दंतैल हाथी शहर में एंटर कर गया. वन विभाग की बड़ी लापरवाही से कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई. घटना सोमवार रात की है. जंगल से निकलकर हाथी सीधा शहर की सड़कों पर पहुंच गया. लोगों ने जैसे ही सड़क पर हाथी को देखा उनके हाथ पांव फूल गए. जिसे जहां मौका मिला वो हाथी से बचने के लिए भाग निकला. हाथी भी अपनी धुन में सड़कों पर काफी देर तक दौड़ता और घूमता रहा. इधर हाथी शहर की सड़कों पर दौड़ता रहा उसके पीछे वन विभाग के कर्मचारी भागते नजर आए. वन विभाग के कर्मचारी इस कोशिश में थे कि हाथी को किसी तरह से शहर से बाहर किया जाए. गनीमत रही कि हाथी ने किसी को जख्मी नहीं किया.

शहर में घुसा दंतैल हाथी: दरअसल लंबे समय से डांगीमाचा गंगरेल क्षेत्र में विचरण करने के बाद हाथी सोमवार की देर शाम अचानक मरादेव होते हुए रुद्री पहुंच गया. कलेक्टर, एसपी निवास से कुछ ही दूरी पर रुद्री चौक के पास हाथी के आने से हड़कंप मच गया. जैसे ही लोगों ने हाथी के चिंघाड़ की आवाज सुनी मौके पर अफरा-तफरी मच गई. रुद्री चौक में लगभग 8 बजे के आसपास हाथी पहुंचा था. वन विभाग और पुलिस ने टार्च लाइट, सायरन से हाथी को खदेड़ने का प्रयास किया लेकिन वह नाकाम साबित हुआ. पुलिस और वन विभाग की टीम हाथी को भगाने में जुटी तो भीड़ फोटो और वीडियो बनाने में जुटी रही.

वन विभाग की टीम वाइल्ड जंबो को भगाने में जुटी (ETV Bharat)

दहशत में आए मुसाफिर: रुद्री चौक से होते हुए हाथी सीधा शहर की मुख्य सड़क पर पहुंच गया. हाथी सड़क पर कभी दौड़ता तो कभी चलता हुआ आगे बढ़ता रहा. लोग हाथी के पीछे पीछे गाड़ियों की हार्न बजाते हुए उसे भगाने की कोशिश करते रहे. हाथी रुद्री चौक से जल विहार कॉलोनी और वहां से दुलारी नगर होते हुए बालाजी कॉलोनी पहुंच गया. इसके बाद हाथी पिंक सिटी के किनारे से होते हुए बालक स्कूल की गली से विंध्यवासिनी मंदिर रोड पर पहुंचा. तब तक वन विभाग और इलाके के लोगों को हाथी को जंगल की खदेड़ने के लिए मौके पर पहुंच गए. मंदिर के पास पुलिस ने लोगों को सुरक्षा के लिहाज से रोक दिया. हाथी यहां से मदमस्त चाल में नहर नाका हरफतराई की ओर निकल गया. वन विभाग की टीम फिर यहां से हाथी के पीछे पीछे आगे बढ़ी.

BBME2 हाथी करीब रात 12 बजे के बाद दोनर से पार होकर बोरसी के आगे जंगल में कक्ष क्रमांक 117 उत्तर सिंगपुर परिक्षेत्र में प्रवेश कर लिया है. वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है लोगों को सतर्कता बरतने हिदायत दी जा रही है: श्रीकृष्ण जाधव, डीएफओ



मस्ती के चक्कर में मौत को दावत: हाथी को देखने के चक्कर में लोगों की लापरवाही भी देखने को मिली. शहर की जनता हाथी के पीछे-पीछे दौड़ रही थी. पुलिस और फॉरेस्ट की टीम लगातार निगरानी कर रही थी लेकिन लोग हाथी के पीछे गाड़ियों से चलते रहे. जबकि डीएफओ, सीएसपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद थे. प्रशासन की ओर से जनता को लगातार समझाईश दी जा रही थी, लेकिन जनता समझने को तैयार ही नहीं थी. वह अपने मोबाइल में फोटो वीडियो लेने के लिए आतुर दिखाई दे रही थी.

तीन घंटे तक जंबो ने वन विभाग को छकाया: लगभग 3 घंटे तक ऐसा लग रहा था मानों शहर में मनोरंजन के लिए हाथी आ गया हो. कहा जा रहा है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते हाथी शहर की ओर आ रहे हैं. पिछले कई दिनों से गंगरेल क्षेत्र में यही हाथी विचरण कर रहा था. 20 से ज्यादा लोग इसकी निगरानी कर रहे हैं. इसके बावजूद शहर की ओर एक जंगली हाथी का आना बड़ा सवाल खड़ा करता है.

