ETV Bharat / state

धमतरी शहर में घुसा हाथी, वन विभाग की टीम वाइल्ड जंबो को भगाने में जुटी

धमतरी: देश भर में एक तरफ जहां वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है तो वहीं, दूसरी ओर जंगल छोड़कर दंतैल हाथी शहर में एंटर कर गया. वन विभाग की बड़ी लापरवाही से कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई. घटना सोमवार रात की है. जंगल से निकलकर हाथी सीधा शहर की सड़कों पर पहुंच गया. लोगों ने जैसे ही सड़क पर हाथी को देखा उनके हाथ पांव फूल गए. जिसे जहां मौका मिला वो हाथी से बचने के लिए भाग निकला. हाथी भी अपनी धुन में सड़कों पर काफी देर तक दौड़ता और घूमता रहा. इधर हाथी शहर की सड़कों पर दौड़ता रहा उसके पीछे वन विभाग के कर्मचारी भागते नजर आए. वन विभाग के कर्मचारी इस कोशिश में थे कि हाथी को किसी तरह से शहर से बाहर किया जाए. गनीमत रही कि हाथी ने किसी को जख्मी नहीं किया.

शहर में घुसा दंतैल हाथी: दरअसल लंबे समय से डांगीमाचा गंगरेल क्षेत्र में विचरण करने के बाद हाथी सोमवार की देर शाम अचानक मरादेव होते हुए रुद्री पहुंच गया. कलेक्टर, एसपी निवास से कुछ ही दूरी पर रुद्री चौक के पास हाथी के आने से हड़कंप मच गया. जैसे ही लोगों ने हाथी के चिंघाड़ की आवाज सुनी मौके पर अफरा-तफरी मच गई. रुद्री चौक में लगभग 8 बजे के आसपास हाथी पहुंचा था. वन विभाग और पुलिस ने टार्च लाइट, सायरन से हाथी को खदेड़ने का प्रयास किया लेकिन वह नाकाम साबित हुआ. पुलिस और वन विभाग की टीम हाथी को भगाने में जुटी तो भीड़ फोटो और वीडियो बनाने में जुटी रही.

वन विभाग की टीम वाइल्ड जंबो को भगाने में जुटी (ETV Bharat)

दहशत में आए मुसाफिर: रुद्री चौक से होते हुए हाथी सीधा शहर की मुख्य सड़क पर पहुंच गया. हाथी सड़क पर कभी दौड़ता तो कभी चलता हुआ आगे बढ़ता रहा. लोग हाथी के पीछे पीछे गाड़ियों की हार्न बजाते हुए उसे भगाने की कोशिश करते रहे. हाथी रुद्री चौक से जल विहार कॉलोनी और वहां से दुलारी नगर होते हुए बालाजी कॉलोनी पहुंच गया. इसके बाद हाथी पिंक सिटी के किनारे से होते हुए बालक स्कूल की गली से विंध्यवासिनी मंदिर रोड पर पहुंचा. तब तक वन विभाग और इलाके के लोगों को हाथी को जंगल की खदेड़ने के लिए मौके पर पहुंच गए. मंदिर के पास पुलिस ने लोगों को सुरक्षा के लिहाज से रोक दिया. हाथी यहां से मदमस्त चाल में नहर नाका हरफतराई की ओर निकल गया. वन विभाग की टीम फिर यहां से हाथी के पीछे पीछे आगे बढ़ी.