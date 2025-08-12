जयपुर: आमतौर पर जब हम फैशन शो की बात करते हैं, तो रैंप पर मॉडल्स के कद-काठी और कपड़ों की चर्चा होती है, लेकिन मंगलवार को जयपुर के कुंडा स्थित हाथी गांव में नजारा बिल्कुल अलग था. यहां रैंप पर शाही ठाठ-बाट से में कदमताल कर रहे थे 18 से 35 साल उम्र के 16 हाथी और हथिनियां. ये सभी सिर से पांव तक पारंपरिक गहनों और हस्तनिर्मित पोशाकों में सजे थे. इस अनूठे फैशन शो में 18 साल के हाथी बाबू शो स्टॉपर रहे, वहीं 23 साल की जोनाली का जन्मदिन भी मनाया. हाथियों के लिए फलों की दावत भी हुई.

विश्व हाथी दिवस के अवसर पर भारत के एकमात्र हाथी गांव में अनोखे फैशन शो का आयोजन हुआ. यहां सुबह से ही चहल-पहल शुरू हो गई थी. डीजे साउंड से माहौल में उत्सव का रंग भर गया. जैसे ही पहले हाथी 'बाबू' ने रंग-बिरंगे कारपेट से तैयार रैंप पर कदम रखा, वहां मौजूद बच्चों के चेहरे खिल उठे, विदेशी सैलानियों के कैमरे चमकने लगे. जिससे इंसान और हाथी के बीच सांस्कृतिक सामंजस्य का अद्भुत दृश्य सामने आया. आयोजन समिति के सदस्य और हाथी पालक आसिफ ने बताया कि इस आयोजन का मकसद सिर्फ पर्यटकों का मनोरंजन करना नहीं था, बल्कि हाथियों के संरक्षण, उनके कल्याण और राजस्थान की विलुप्त होती पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित करना भी था.

शोस्टॉपर 'बाबू' - 62 किलो चांदी के के आभूषणों के साथ चला : जिन आभूषणों को पहले चंदा को पहनाया जाना था, उसे हाथी गांव के एकमात्र नर हाथी बाबू को धारण कराया गया. कढ़ाईदार सजावटी कपड़े और 62 किलो के गहनों में कंठा (गले का हार), श्री (माथे का आभूषण), पायजेब, कनगोजा (कानों के आभूषण) और धूमची (पूंछ का गहना) शामिल थे. महावत भी पारंपरिक पगड़ी और अंगरखा पहने थे. वे हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर इस अनूठे फैशन शो की अगुवाई कर रहे थे. हाथी गांव विकास समिति के अध्यक्ष बल्लू ने बताया कि आयोजन का शोस्टॉपर हाथी 'बाबू' रहा. ये एक विशालकाय और सौम्य नर हाथी है. इसने 62 किलो चांदी के शाही गहने पहने थे. ये गहने कोई साधारण नहीं, बल्कि पांच पीढ़ी पहले जयपुर राजघराने द्वारा हाथियों के पूर्वजों को उपहार स्वरूप दिए गए थे. साथ ही, बाबू को विशेष हस्तकला से तैयार झूल पहनाई गई, जिस पर महीन कढ़ाई और पारंपरिक डिजाइन उकेरे गए थे.

जोनाली का जन्मदिन, फलों की शाही दावत : वर्ल्ड एलीफैंट डे के मौके पर ही साल 2002 में मादा हाथी जोनाली का जन्म हुआ था. ऐसे में इस मौके पर जोनाली का जन्मदिन भी मनाया गया. केक काटा गया और रैंप वॉक के बाद हाथियों के लिए रॉयल दावत भी हुई. इसमें केला, सेब, पपीता, गन्ना, ब्रेड और गुड़ रखे गए थे, जैसे ही हाथी स्टॉल के सामने आए, उन्होंने अपनी लंबी सूंड से फलों को उठाकर खाने लगे. पर्यटक इस दृश्य को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके. इस आयोजन को देखने आए देशी-विदेशी पर्यटक ने कहा कि उन्होंने फैशन शो तो बहुत देखे, लेकिन हाथियों का फैशन शो जिंदगी में पहली बार देखा है. ये न सिर्फ मनोरंजक था, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से भी समृद्ध अनुभव था. इस दौरान स्थानीय दर्शक भी गर्व से कहते नजर आए कि यहां की विरासत को आज पूरी दुनिया देख रही है.

बीजेपी गवर्नमेंट में ही शुरू हुआ था हाथी गांव :आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सोच का परिणाम है कि उन्होंने जयपुर के नजदीक ही हाथी गांव बसाया. यहां 70 से ज्यादा हाथी हैं ये न सिर्फ प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है, बल्कि बेजुबान जानवरों के प्रति प्रेम भी व्यक्त करते हैं. ये किसी के लिए मनोरंजन का, किसी के लिए प्रकृति का प्रतीक है, लेकिन जरूरत है इनके संरक्षण की. जहां भी जरूरत होगी राज्य सरकार उनके साथ हमेशा खड़ी है.

बहरहाल, हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इन विशाल जीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना है. राजस्थान में हाथी न केवल सांस्कृतिक पहचान हैं, बल्कि पर्यटकों को आकर्षित करने का बड़ा माध्यम भी हैं. ऐसे में हाथी गांव में हुए इस फैशन शो जैसे आयोजनों का महत्व और बढ़ जाता है. हाथी गांव का ये फैशन शो इस बात का भी प्रमाण है कि इंसान और वन्यजीव के बीच प्रेम, सम्मान और सामंजस्य का रिश्ता पूरी गरिमा के साथ निभाया जा सकता है.